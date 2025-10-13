Vodafone 98 ülkeden global teknoloji deneyimiyle 5G'ye hazır

Türkiye genelinde 2026’da başlaması planlanan 5G hizmetleri için hazırlıklarını sürdüren Vodafone, faaliyet gösterdiği 98 ülkedeki deneyimini Türkiye’ye aktarmaya hazırlanıyor. Aksoy, 4.5G’de en yüksek performansa sahip operatör olduklarını hatırlatarak, “Vodafone’un 98 ülkede 5G tecrübesi var. Bu bilgi havuzunu Türkiye’ye taşıyacağız” dedi.

Vodafone, 5G’ye yönelik çalışmalarına yıllar önce başladı. Şirketin dikkat çeken bazı uygulamaları şöyle:

- 2021’de Haluk Levent ve görme engelli müzisyen Bager Çalışcı, 1400 km uzaktan 5G ile eş zamanlı piyano konseri verdi.

- 2022’de 23 Nisan’da Türkiye’nin ilk canlı 5G hologram konseri düzenlendi.

- Vodafone Sultanlar Ligi ve Milli Voleybol maçlarında “şahin gözü” sistemi 5G ile entegre edilerek istatistikler anlık erişime açıldı.

- Malatya’daki genç voleybolcular ile Kadın Milli Takım arasında 5G üzerinden uzaktan maç yapıldı.

- İstanbul Havalimanı, TBMM ve büyük futbol stadyumlarında diğer operatörlerle birlikte 5G altyapıları hazırlandı.

Vodafone, sanayi odaklı 5G projelerini de uygulamaya başladı. MEXT Dijital Dönüşüm Merkezi’nde Türkiye’nin ilk “Özelleştirilmiş Mobil Şebekesi (MPN)” kuruldu. Bu sistem; 4.5G’ye göre 10 kat daha hızlı iletişim sunuyor, endüstriyel tesislerde Wi-Fi kesintilerine alternatif sağlıyor, elektromanyetik gürültü sorunlarını azaltıyor, savunma ve üretim sektörlerinde güvenli haberleşme sağlıyor.

5G uyumlu cihazlar ve erişilebilirlik

Aksoy, 5G’nin yaygınlaşması için kullanıcıların uyumlu cihazlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Vodafone, büyük mobil cihaz markalarıyla iş birliği yaparak 5G destekli modelleri Vodafone FLEX ile sunuyor.

Vodafone, her yıl yaptığı yatırımlarla altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni yapay zeka tabanlı “Şebeke Kalite Endeksi” aracıyla müşteri deneyimini anlık izleyebilir hale geldi. Aksoy, Vodafone’un yalnızca kendi operasyonlarında değil, diğer kurumlara da dijital çözümler sunduğunu belirtti.

5G dijital dönüşümün motoru olacak

Aksoy’a göre 5G, sadece bir teknoloji geçişi değil; ekonomik ve toplumsal dönüşümün temel taşı. Eğitimden sağlığa, lojistikten üretime kadar geniş bir alanda etkili olacak. 700 MHz bandının kapsama amacıyla eşit dağıtılması ve lisansların 2029 sonrası için de düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

“5G Türkiye’nin sıçrama noktası olacak”

Aksoy, 5G’nin fabrikalarda, limanlarda, ulaşımda ve perakende mağazalarında verimlilik ve maliyet avantajları sağlayacağını ifade etti. Akıllı cihazlar, uzaktan sağlık hizmetleri, POS sistemleri, kamera takipleri, IoT çözümleri ve bulut teknolojilerinin 5G ile ivme kazanacağını belirtti.

5G'nin, veri depolamadan yapay zekaya, makineler arası iletişimden akıllı şehir altyapısına kadar tüm iş süreçlerinde kilit rol oynayacağını söyleyen Aksoy, “Gelecekte hızlı ve güvenli veri erişimi olan şirketler ayakta kalacak” dedi.