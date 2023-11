Vodafone Her Şey Yanımda, istanbul senin’e girdi

Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Her Şey Yanımda’yı deneyimleme imkânı bulacak olan İstanbul Senin kullanıcıları, platformda kendilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanarak alışveriş yapabilecek.

Vodafone Her Şey Yanımda, ilk 1 yıl boyunca uygulamanın tek alışveriş platformu olarak yer alacak. Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, “İstanbul Senin içinde yer alan ilk ve tek alışveriş platformu olduk. İstanbul Senin kullanıcılarını Her Şey Yanımda’nın ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.