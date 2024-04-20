Vodafone, müşterilerine 100 milyon TL değer yaratacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırma odakları çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönemde hem Opet, İspark, Havaist gibi markalarla sözleşmelerini yenileyen, hem de marka ayrıcalıklarına Migros, BigChefs, SushiCo ve Les Benjamins gibi iş ortaklarını ekleyen Vodafone Red, müşterilerine toplamda 100 milyon TL’nin üzerinde değer yaratmayı hedefliyor.

Mevcut faturalı müşterilerinin yarısının Red’li olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red’in sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını, müşterilerine uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunduğunu belirtti.

Yaptıkları araştırmalara göre, müşterilerinin kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istediğini aktaran Meltem Bakiler Şahin, ‘’Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli.

‘Red dolu dolu’ çatısı altında hem Red’e yeni gelen müşterilerimiz hem de tarifesini Red ile yenileyen müşterilerimiz için kendilerini özel ve öncelikli hissedecekleri marka ortaklıkları ve fırsatlar sunuyoruz. Yeni dönemde Vodafone Red’lilere 100 milyon TL’yi aşkın değer sunmayı hedefliyoruz. Red'li müşterilerimize yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklarla uçtan uca bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni markalarla indirimler arttı

Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red’e yeni gelen ve mevcutta Vodafone’lu olup tarifesini Red ile yenileyen müşterilere Migros’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerde 100 Money hediye, Les Benjamins’te 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1.000 TL, Sushico’da 800 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL, BigChefs’te 750 TL ve üzeri harcamalarda ise 100 TL indirim sağlandığını söyledi.

Ayrıca, Opet’te 750 TL ve üzeri akaryakıt harcamalarında 100 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye ayrıcalığının da devam ettiğini bildiren Meltem Bakiler Şahin, ‘’Vodafone Red, tüm müşterilerine ise İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçe Havaalanı’na Havaist ile transferde yüzde 50 indirim; İstanbul’daki İspark otoparklarında 2-4 saate kadar ücretsiz otopark hakkı; Seyahat Yanımda üzerinden alınacak yurtiçi uçak biletinde 150 TL indirim sağlıyor’’ diye konuştu.

İndirimlere Vodafone Yanımda uygulamasından ulaşılabiliyor

Vodafone Red’in tüm marka ortaklığı kampanyalarından faydalanmak için Vodafone Yanımda uygulamasından Fırsatlar Dünyası’ndan ilgili kampanya sayfasına girilip “Fırsatı Kullan”’dan kod alınması gerektiğini ifade eden Meltem Bakiler Şahin, marka ayrıcalıklarında kullanım hakları, sahip olunan tarifeye göre yılda 1 ile yılda 6 arasında değiştiğini belirtti.