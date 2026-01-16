Vodafone Türkiye CEO’su Aksoy: En büyük 5G lansmanımız Türkiye’de

Ferit PARLAK

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone’un Türkiye’deki toplam yatırımlarının 480 milyar lirayı aştığını ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olduk. Son 5 yılda Türkiye’deki şebekemize 80 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaparak kapasitemizi üç kattan fazla artırdık” dedi.

Aksoy, “Bugün Türkiye’de 50 milyar TL’lik bir satın alma hacmine, bin 200’ün üzerinde tedarikçi ve yaklaşık 6 bin satış noktasından oluşan çok büyük bir ekosisteme sahibiz. Bu ekosistemle yaklaşık 40 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyoruz. Diğer yandan, 2,1 milyon KOBİ’nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız ve dijitalleşmenin sunduğu faydaları bu işletmelerle buluşturarak büyümelerine ve ülkemizin ekonomisini büyütmelerine destek oluyoruz” diye konuştu.

“1 Nisan’da 81 ili 5G ile buluşturacağız”

Teknolojik dönüşüm anlamında 2026 yılının önemli bir milat olacağına dikkat çeken Aksoy, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun öncülüğünde, global tecrübemizle yerel uygulama gücümüzle, sağlam altyapımızla ve yaptığımız yoğun yatırımlarla 5G dönemine dünden hazırız. Vodafone Grubu’nun bugüne kadar global çapta yaptığı en büyük lansmanı Türkiye’de yaparak 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız” dedi.

“Ülkemize yatırımlarımız devam edecek”

Vodafone Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Vodafone Business Tech Connect Ankara, kamu ve özel sektör temsilcilerini “5G Çağı” odağında bir araya getirdi. Açılış konuşmalarını T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un yaptığı Vodafone Business Tech Connect Ankara etkinliğinde; endüstriyel robotlardan özelleştirilmiş mobil şebekelere, kritik altyapı yönetiminden otonom sürüş teknolojilerine kadar geniş bir kapsamda sunulan bağlantı, bulut, siber güvenlik ve dijital uygulama çözümleri Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğu perspektifinde ele alındı.

Binden fazla katılımcının yer aldığı etkinlikte, yeni nesil bağlantı teknolojilerinin kamu ve özel sektörde yaratacağı dönüşüm ayrıntılarıyla değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise “Yeni Ufuklar: Dijital Çağda Dönüşen Dünya” başlıklı sunumunda şu konulara değindi:

“Bağlantı kavramının artık sadece iletişim değil, toplumların ve ekonomilerin dönüşümünün temel dinamiği olduğu bir çağdayız. Bu çağı da 5G ve yeni nesil iletişim, siber dayanıklılık, bulut teknolojisi ve veri merkezleri ile insan + yapay zekâ sinerjisi belirliyor.

Vodafone Business olarak, bu dört ana trendi kapsayan çok sayıda ürün, hizmet ve çözümlerimizle sahada iş ortaklarımızın yanındayız. İşletmelerin ve kamu kurumlarının teknoloji iş ortağı olarak iletişim altyapısı çözümlerinin yanında, özellikle veri merkezi ve siber güvenlik alanlarındaki yatırımlarımızla binlerce işletmeye kesintisiz, güvenli ve yüksek performanslı hizmetler sunuyoruz.

Özellikle kamu kurumlarının dijitalleşme, bulut bilişim ve siber güvenlik stratejileri doğrultusunda yatırımlarımıza yön veriyor, kamu kurumlarının teknoloji ortağı olarak birçok kuruma bu alanlarda destek oluyoruz. Geleceğin hastanelerinden akıllı şehirlere, sanayinin dijital dönüşümünden savunma sanayii ihtiyaçlarına kadar her alanda, küresel pazarlardaki deneyimimizle ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte, Vodafone Business’ın 5G’nin farklı kullanım alanlarını kapsayan ürün örnekleri de sergilendi. Katılımcılar; özel 5G ürün alanında Akıllı Durak, Güvenli Sürüş, Dijital Atık, Siber Güvenlik, Artırılmış Gerçeklik Kaskı, Akıllı Şehir, Mobil Özelleştirilmiş Ağ, Akıllı Fabrika, Belediye Kafe, Bulut Santral, Hologram, LED Tünel, Microsoft Copilot Kiosk, Voleybol 5G uygulaması, robot insan ve köpek gibi 5G teknolojisine dayalı farklı içerikleri deneyimleme imkânı buldu.

“2 yıl içinde her noktada 5G olacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren stratejik adımımız, ülkemizin haberleşme altyapısını yeni nesil teknolojilerle tahkim eden 5G sürecimiz oldu. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. İletişim hızımız yaklaşık on kat artacak; vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacaktır. İnşallah 1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle 5G, Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, “5G ihalesi ile yepyeni bir dünyaya adım attık. Şüphesiz ki bunun en önemli izlerini haberleşme ve altyapı alanında göreceğiz. Bu süreçte Vodafone Türkiye de geçiş için altyapısal temelini oluşturdu. 5G ile uyumlu hale gelen altyapılarla artık ülkemizin dijital dönüşümü daha da hızlanacak. Bu anlamda 5G’nin işletmelerin dijital dönüşümüne de ivme kazandıracağına, altyapı ve rekabet avantajı oluşturacağına inanıyorum. Biz de BTK olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olan bu aşamanın Türkiye’nin dijitalleşme sürecine güçlü bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.