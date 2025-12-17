Vodafone yatırımda 480 milyar TL’yi aştı

Türkiye’de 20’nci yılını kutlamaya hazırlanan Vodafone Türkiye’nin CEO’su Engin Aksoy ve icra ku­rulu başkan yardımcıları 2025 yılı performansını ve 2026 he­deflerini değerlendirdi. Aksoy, Vodafone’un bugüne kadar Tür­kiye’de yaptığı yatırımın reel de­ğerinin 480 milyar TL’yi aştığını paylaştı. Ekim ayında gerçekle­şen 5G yetkilendirme ihalesinde verdiği teklifle Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçün­cü uluslararası doğrudan yatı­rıma imza atan şirket, son 5 yıl­da şebekesine de 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaparak kapasite­sini 3 kattan fazla arttırdı. Tür­kiye’de yaptıkları yatırım ve ha­zırlıklarla 5G’ye hazır oldukla­rını belirten Engin Aksoy, şöyle devam konuştu: “Yapay zekâ ta­banlı Şebeke Kalite Endeksi mo­deliyle şebeke kaynaklı müşte­ri şikâyetlerinde 2025’te bir ön­ceki yıla göre yüzde 35 iyileşme kaydettik. Geçtiğimiz yıldan bu yana müşteri memnuniyeti an­ketlerimizde 8 puanlık bir artış görüyoruz. 5G ile hızlanacak di­jital devrimin olmazsa olmaz un­surlarından biri de veri merkez­leri. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir’de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tuta­rına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. ”

Telefon satışında taksit sınırlaması kalksın

Aksoy, 5G uyumlu cihazlar için özel kampanya ve indirim­ler sunduklarını belirterek, “Bu­nunla ilgili düzenleyici kurum­lardan bir talebimiz var. 20 bin lira üzeri cihazlar 3 taksitle sa­tılıyor. Ancak 5G’nin vatanda­şa ulaşması için cihaz sayısının artması gerekiyor. 5G uyumlu ci­hazlar için cihaz taksit sınırla­masının kaldırılmasını talep edi­yoruz” dedi.

Bireysel İş Biriminden Sorum­lu İcra Kurulu Başkan Yardımcı­sı Meltem Bakiler Şahin, 2025’te FLEX ve Happy platformla­rı üzerinden avantajlar sunma­ya devam ettilerini anlattı. Mel­tem Bakiler Şahin, “FLEX’te son 1 yılda farklı markalardan 2 mil­yondan fazla teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi­ni müşterileriyle buluşturduk. 60’tan fazla kampanya gerçek­leştirdik. Önümüzdeki 5 yılda 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G’nin yeni­likçi dünyasına taşımayı hedef­liyoruz" diye konuştu.

Türksat iş birliği ile 1,3 milyon haneye fiber

Müşteri Operasyonları, Toptan Satış ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Ayda 30 milyon sohbet ve 100 milyonu aşkın diyalog gerçekleştiren TOBi’nin memnuniyet puanı 5 üzerinden 4,3’e ulaştı” dedi. Gemici, Ocak 2026 itibarıyla 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunmaya başlayacaklarını, toplam

23,7 milyon haneye ulaşacaklarını anlattı.

15 binden fazla kadına dijital eğitim

Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Dijital Benim İşim projesinde, 11 deprem ilinde 15 binden fazla kadına Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık eğitimleri verildi. Bölgede Çocuk ve Aile Merkezleri ile de iki yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadına ulaşıldı" dedi.