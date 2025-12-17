Vodafone yatırımda 480 milyar TL’yi aştı
2026’da Türkiye’de 20’nci yılını kutlayacak olan Vodafone’un bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 480 milyar TL’yi geçti. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Ekonomik açıdan güçlü bir yılı geride bıraktık. 2026’ya hazırız, bizim için 5G yılı olacak” dedi.
Türkiye’de 20’nci yılını kutlamaya hazırlanan Vodafone Türkiye’nin CEO’su Engin Aksoy ve icra kurulu başkan yardımcıları 2025 yılı performansını ve 2026 hedeflerini değerlendirdi. Aksoy, Vodafone’un bugüne kadar Türkiye’de yaptığı yatırımın reel değerinin 480 milyar TL’yi aştığını paylaştı. Ekim ayında gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesinde verdiği teklifle Türkiye’ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza atan şirket, son 5 yılda şebekesine de 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaparak kapasitesini 3 kattan fazla arttırdı. Türkiye’de yaptıkları yatırım ve hazırlıklarla 5G’ye hazır olduklarını belirten Engin Aksoy, şöyle devam konuştu: “Yapay zekâ tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikâyetlerinde 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 35 iyileşme kaydettik. Geçtiğimiz yıldan bu yana müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 puanlık bir artış görüyoruz. 5G ile hızlanacak dijital devrimin olmazsa olmaz unsurlarından biri de veri merkezleri. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir’de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. ”
Telefon satışında taksit sınırlaması kalksın
Aksoy, 5G uyumlu cihazlar için özel kampanya ve indirimler sunduklarını belirterek, “Bununla ilgili düzenleyici kurumlardan bir talebimiz var. 20 bin lira üzeri cihazlar 3 taksitle satılıyor. Ancak 5G’nin vatandaşa ulaşması için cihaz sayısının artması gerekiyor. 5G uyumlu cihazlar için cihaz taksit sınırlamasının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 2025’te FLEX ve Happy platformları üzerinden avantajlar sunmaya devam ettilerini anlattı. Meltem Bakiler Şahin, “FLEX’te son 1 yılda farklı markalardan 2 milyondan fazla teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterileriyle buluşturduk. 60’tan fazla kampanya gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yılda 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G’nin yenilikçi dünyasına taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Türksat iş birliği ile 1,3 milyon haneye fiber
Müşteri Operasyonları, Toptan Satış ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Ayda 30 milyon sohbet ve 100 milyonu aşkın diyalog gerçekleştiren TOBi’nin memnuniyet puanı 5 üzerinden 4,3’e ulaştı” dedi. Gemici, Ocak 2026 itibarıyla 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunmaya başlayacaklarını, toplam
23,7 milyon haneye ulaşacaklarını anlattı.
15 binden fazla kadına dijital eğitim
Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Dijital Benim İşim projesinde, 11 deprem ilinde 15 binden fazla kadına Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık eğitimleri verildi. Bölgede Çocuk ve Aile Merkezleri ile de iki yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadına ulaşıldı" dedi.