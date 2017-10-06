Vodafone, yeni marka stratejisini açıkladı

06 Ekim 2017

Tüm dünyada marka konumlandırma stratejisi, sloganı ve görsel kimliğini yenileyen Vodafone'nun yeni marka stratejisinin Türkiye tanıtımı, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Engin Aksoy, yeni stratejinin "gelecek hakkında iyimser olunması gerektiği" düşüncesine odaklandığını, bu kapsamda hem sloganın hem de logonun yenilendiğini bildirdi.

Aksoy, Vodafone'un "The future is exciting. Ready?" olarak belirlenen yeni sloganının, Türkiye'de "Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?" şeklinde kullanılacağını, yeni görsel kimlikte ise 1998 yılında yaratılan ve Vodafone'un simgelerinden biri haline gelen "ikonik logosu"nun eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılacağını söyledi.

Vodafone markasının faaliyet gösterdiği 36 ülkede birden uygulanacak olan yeni stratejinin detaylarına ilişkin bilgi veren Aksoy, şunları kaydetti:

"Yeni marka kimliğimizle birlikte dijitalleşme vizyonumuzda yeni bir açılıma giderek müşterilerimize geleceğin teknolojileri konusunda dijital yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyoruz. Vodafone'un marka konumlandırma stratejisi ve reklam kampanyaları, kapsamlı araştırma ve konsept testlerinin ardından geliştirildi. Araştırmalar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkeden 30 bine yakın kişinin kalitatif ve kantitatif görüşleri alındı.

Vodafone, insanların geleceğe dair iyimser bakış oranını anlamak için 14 ülkede yaklaşık 13 bin kişiyle bir kamuoyu araştırması da yaptırdı. Araştırma sonucuna göre, her yaştan insan, önümüzdeki 20 yılda yaşanacak teknolojik inovasyonun gelecek üzerinde olumlu etkileri olacağına inanıyor, gelecek hakkında en iyimser olanların, 18-24 yaş arası kişiler olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 62'si, yaşam standartlarının 20 yıl sonra bugüne kıyasla çok daha iyi olacağını düşünüyor."

Geleceğin ilk yükselen 10 trendine de değinen Aksoy, Vodafone olarak yeni süreçte de bu trendlere entegre çözüm ve ürünler sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA