Vodafone, 'Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu'nu yayımladı

Rapora göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla tüm Türkiye'de 21 milyar lirayı aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Diğer yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke gayrisafi yurtiçi hasılası 36 milyar lira fazla artırılabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, yeşil dönüşüm için Türkiye'nin dijital teknolojilere yönelik altyapı yatırımı, teşvik ve destek politikalarını artırması gerektiğini aktardı: "Bu politikalar, özellikle yenilikçi dijital çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve dijital yeteneklerin geliştirilmesi gibi alanlara odaklanmalı. Türkiye'nin yeşil dijital dönüşüm süreçini başarıyla yürütebilmesi için gerekli politika ve stratejilerin oluşturulması, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir gelecek için kritik öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf sağlayan hizmetler

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak sundukları dijital çözümlerin yanında, yeşil dönüşümde sağladıkları olumlu etkiler ve rekabet avantajları sayesinde, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında çok önemli katkılar sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Red Enerji ürünümüzle aylık yüzde 30'a kadar enerji tasarruf imkanı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürürken, bir diğer ürünümüz olan Akıllı Fabrika ile makine verimliliğinde yüzde 45'e varan artışlar elde edebiliyoruz. Dijital Tarım çözümümüz sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40'a, ilaç ve gübrede ise yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabiliyor, kaynak verimliliğine ciddi anlamda katkı sunuyoruz."

Araç Takip Sistemi çözümleriyle filo optimizasyonu ile rölanti sürelerini kısaltarak yüzde 15'e varan yakıt tasarrufunun söz konusu olabildiğini belirten Kestioğlu, "Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeşil dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Bu süreçte Vodafone Business olarak biz de işletmelerin, özellikle KOBİ'lerimizin, yeşil dijital dönüşüm süreçlerinde onların en güvenilir iş ortağı olmaya devam ederken şirketlerimizin yeşil dijital dönüşümlerini hızlı ve güvenilir şekilde sağlayabilmelerini mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı.