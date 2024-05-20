Vodafone’un abone sayısı 25,3 milyona ulaştı

Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2023-24 mali yıl sonu itibarıyla 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29,7 milyon oldu.

Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda 1,4 milyon artışla 19,8 milyona çıkarken, toplam bazının %78,3’ünü faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

“Dijital müşteri” sayısı 16,9 milyon oldu

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 404 milyon oldu.

Data kullanımında yüzde 20,1 artış

2023-24 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 20,1 artışla 4.902 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislere ilgi arttı

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 190 milyona ulaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,5 milyona ulaştı. Şirketin bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 39 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye’nin 2023-24 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone olarak, Türkiye pazarında 18 yılı geride bıraktık. 2023-24 mali yılında toplam 9,3 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. “Bununla birlikte, müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunarken, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”