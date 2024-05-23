Voleybol milli takımlar resmi sponsoru TatilBudur oldu

Federasyondan sponsorlukla ilgili yapılan açıklamada; "Kurulduğu ilk günden bugüne turizm sektöründe öncü olan ve değerli turizm destinasyonlarında keyifli tatil deneyimlerine aracılık eden TatilBudur; Voleybol milli takımlar resmi sponsoru oldu. Uzun yıllardır Türk sporunun ve sporcusunun destekçisi olan TatilBudur, voleybol milli takımlar resmi sponsoru olarak 2 yıl boyunca milli takımlarımızın başarılarına ortak olacak." ifadeleri kullanıldı.