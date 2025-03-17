Volkswagen, araç satışlarındaki düşüşü sosisle telafi ediyor! Siparişler 8 milyonu aştı...

Alman otomotiv devi Volkswagen’in 2024 yılına ait finansal verilerine göre, şirketin araç satışları yüzde 3 oranında bir düşüş yaşarken, net karı ise yüzde 30 geriledi. Artan maliyetler ve azalan talep karşısında, Volkswagen 2030 yılına kadar yaklaşık 35 bin işten çıkarma ve Almanya’daki bazı fabrikaların kapanmasını içeren bir yeniden yapılanma planı duyurdu.

Ancak CNBC-e'nin haberine göre Volkswagen’in en bilinen ürünü olan Currywurst (sosis) araç satışlarının aksine büyük bir başarı yakaladı. 1973 yılından bu yana çalışanlar ve Wolfsburg halkı tarafından ilgiyle tüketilen Volkswagen Currywurst, özellikle çalışanlar arasında büyük bir talep görüyor.

Milyonlarca porsiyon sosis satıldı

Volkswagen bünyesinde çalışan kasaplar tarafından üretilen bu özel sosisler, Almanya’daki fabrikalarda görev yapan on binlerce çalışana sunulurken, Wolfsburg’daki futbol stadyumu ve birçok süpermarkette de satışa sunuluyor.

Alman işçi sendikası IG Metall, Volkswagen’in geçen yıl 8,552 milyon porsiyon sosis sattığını belirtti. Bu rakam, şirketin 2024 yılı için hedeflediği 9 milyon araç satışına yakın bir seviyede.

Yaklaşık yüzde 10’u çalışanlar tarafından tüketildi

Volkswagen, 2024 yılında 6,3 milyon adet orijinal Currywurst satışı gerçekleştirdi. Bu satışların yaklaşık yüzde 10’u şirket çalışanları tarafından tüketildi. Ayrıca, 2,2 milyon adet hot dog versiyonu ve 42 bin adet vegan currywurst de perakende satışa sunuldu.

Volkswagen İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada “Volkswagen inovasyon demektir. İki, dört ve daha fazla tekerlekte olduğu gibi, tabakta da!” açıklamasında bulunurken, “8 milyondan fazla Volkswagen Orijinal Currywurst satışıyla yeni bir rekora imza attık. Ancak burada durmuyoruz: Yeni currywurst hamlemiz yolda!” ifadesini kullandı.

Volkswagen kendi ketçapını da satacak

Volkswagen, gıda üretim alanında yeni ürünler üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, hazır tüketim için yeni bir currywurst versiyonu geliştiriyor ve bu ürünü, VW marka ketçap ile birlikte sunmayı planlıyor.

Volkswagen, 2024 yılı itibarıyla 629 bin şişe baharatlı VW ketçapı ve 25 bin adet 10 litrelik büyük paket satışına ulaştı. Ayrıca, ilk kez ABD pazarına da giren şirket, Gewürz Ketchup Brand ürününü ücretsiz dağıttı ve kısa süre içinde tükenmesini sağladı.