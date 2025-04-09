Volkswagen'den dikkat çeken artış! Avrupa’daki elektrikli araç teslimatlarını katladı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’daki bataryalı elektrikli araç (BEV) teslimatlarını iki katından fazla artırarak 74 bin 400'den 150 binin üzerine çıkardığını duyurdu. Şirket, bu artışın yeni modellerin piyasaya sürülmesi ve Avrupa Birliği’nin güncellenen emisyon hedefleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Siparişlerde yüzde 29 Artış

Volkswagen'den yapılan açıklamada, Batı Avrupa'daki elektrikli ve içten yanmalı motorlu araç siparişlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında arttığı ifade edildi. Artan talebin arkasında özellikle ürün çeşitliliğinin artması ve sürdürülebilir mobiliteye geçişe yönelik yasal düzenlemelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Emisyon düzenlemeleri talebi tetikliyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa genelinde bataryalı elektrikli araç satışlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Geçmiş yıllarda daha yavaş bir büyüme trendi izleyen sektör, yeni çevre düzenlemeleri ve model yenilikleri sayesinde ivme kazandı.

Toplam otomobil satışlarında bazı düşüşler görülse de elektrikli araçlara olan ilgi artarak devam ediyor. Bu eğilim, özellikle çevreci teknolojilere yönelen tüketici davranışları ve hükümetlerin karbon salımını azaltma hedefleriyle uyum içinde ilerliyor.

Moody’s kredi notunu indirdi

Moody’s, şirketin uzun vadeli kredi notunu “A3” seviyesinden “BAA1” seviyesine indirdi. Not indirimine gerekçe olarak, otomotiv sektöründeki zorluklar, Çin merkezli yoğun rekabet ve şirketin azalan kârlılığı gösterildi. Kuruluş, not görünümünü de “negatif”ten “durağan”a revize etti.

Volkswagen’in 2024 yılına ait finansal sonuçları da bu tabloyu destekler nitelikte. Yıl genelinde araç satışları yüzde 3 oranında düşerken, net kârda yüzde 30’luk bir gerileme yaşandı. Bu gelişmeler üzerine şirket, 2030 yılına kadar 35 bin kişilik iş gücü azaltımı ve Almanya’daki bazı tesislerin kapatılmasını içeren bir yeniden yapılanma sürecine başladı.

Satıştaki düşüşü sosisle telafi ediyor

Otomotiv tarafında zor bir dönemden geçen Volkswagen, gıda üretiminde ise dikkat çeken bir başarı elde etti. Şirketin 1973’ten bu yana ürettiği “Volkswagen Currywurst” isimli sosis, 2024’te 8 milyon 552 bin porsiyonluk satışa ulaşarak rekor kırdı. Bu rakam, şirketin yıllık 9 milyon adetlik araç satış hedefine oldukça yakın.

Her ne kadar otomotiv gelirlerinde düşüş yaşansa da, şirketin geleneksel sosis üretiminde bu denli yüksek bir satışa ulaşması dikkat çekti. Gıda ürününün, şirket kültüründe önemli bir yere sahip olduğu da biliniyor.