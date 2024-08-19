Watsons Türkiye’nin 400. mağazası açıldı

62 ilde 3.500’e yakın Watsons çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zinciri olan Watsons Türkiye, yılın başından itibaren 21 yeni mağaza açarak ve 35 mağazasını yenileyerek sunduğu ürünler ve hizmetlerle mağazacılık deneyimini en üst noktaya taşıdı.

AS Watson Group CEO'su Dr. Malina Ngai açılış konuşmasında; "Türkiye'deki 400. mağazamızın açılışı, Watsons'ın devam eden büyümesinde ve hızla gelişen pazarda olağanüstü müşteri deneyimleri sunma taahhüdünde önemli bir dönüm noktasıdır. Son iki yılda, Türkiye de dahil olmak üzere 15 pazardaki Watsons mağaza portföyümüzün %75'inde mağaza içi deneyimi geliştirmek için 250 milyon ABD doları yatırım yaptık. Müşterilerimizin Watsons'ta her gün en iyi hizmeti almalarını ve kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağladık" dedi.

Ngai; "Gezegenimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik alanında sektörel çalışmaları ve yenilikleri de destekliyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'deki 20. yılımızı kutlayacağız, bu önemli alana yatırım yapmaya ve bağlılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Mağaza sayımızı 600’e çıkaracağız"

Açılış konuşmasında Watsons Türkiye'nin 2024 yılında 50 yeni mağaza açma ve 50 mağazayı yenileme hedefine vurgu yapan Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Türkiye pazarında güzellik perakendesinin ilk zincir mağazası olarak 19 yıldır önemli yatırımlarla sektörü domine ediyoruz. Watsons Türkiye’nin benzersiz O+O müşteri deneyimini yeni mağazalarımızla daha fazla noktaya ulaştırmaktan dolayı gururluyuz. Önümüzdeki 3 yılda mağazalaşma adına yapacağımız yatırımlarımızla mağaza sayımızı 600’e çıkararak Türkiye’nin her noktasında Watsons deneyimini müşterilerimize ulaştıracağız” dedi.