WeLD, Turquality alan en genç marka

Ticaret Bakanlığı destekli TURQUALITY programı, Türkiye’nin rekabetçi markalarını dünya pazarlarında desteklemek amacıyla kuruldu. Program, uygulanmaya başladığı ilk günden beri, yüzlerce Türk markasını destekliyor.

TURQUALITY Marka Destek Programı’na dahil edilen son marka ise sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan üç ortak tarafından 2020 yılında kurulan WeLD International Transport oldu.

WeLD International Transport henüz 4 yaşının içinde iken bu desteyi almaya başararak TURQUALITY Marka Destek Programı’na kabul edilen en genç marka olma özelliğini kazandı. WeLD, onlarca yıllık markaların yer aldığı lojistik sektöründe de desteklenmeye hak kazanan nadir markalardan biri oldu.

WOP’u yaygınlaştırmak için kullanılacak

WeLD International Transport, TURQUALITY’den gelecek olan destekleri bir süre önce hayata geçirdiği WeLD Online Platform’un (WOP) dünya üzerinde yaygınlaştırılması için harcayacak. WeLD, WOP uygulaması ile firmalara ürünlerini taşıyabilmeleri için 7 gün 24 saat boyunca anında fiyat verebiliyor. WeLD bu uygulama sayesinde 10.4 trilyon dolara ulaşan dünya lojistik sektöründe söz sahibi olmayı planlıyor.

TURQUALITY Marka Destek Programı’na alınmalarını değerlendiren kurucu ortaklardan WeLD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İsmet Pehlivan, şunları söyledi: “Bu zamana kadar müşterilerimiz için vadettiğimiz her ne varsa onu gerçekleştirmeyi başardık. Dünya üzerinde anında fiyat verebilen bir sistem kuracağımızı söyledik, 1.5 yıl geceli gündüzlü çalışarak WOP adını verdiğimiz uygulamayı hayata geçirdik. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor ve WOP’u geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yine kurulduğumuz günden itibaren TURQUALITY programına dahil olacağımızı söyledik. Bugün TURQUALITY Marka Destek Programı’na kabul edilen en genç marka olmayı başardık. İlk günden itibaren WeLD’i bir dünya markası olarak konumlandırmıştık ve TURQUALITY desteği ile birlikte bu hedefimizi de en kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyoruz."