WePlay Ventures ve Hedef Portföy’den ‘oyunu’ değiştirecek ortaklık

startups.watch tarafından hazırlanan Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Raporu’na göre, yılın ilk dokuz ayında yapılan yatırımların sayısı ve miktarı, pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Yatırımlardan en büyük payı alan oyun sektöründen yeni bir haber geldi. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve WePlay Ventures işbirliğiyle kurulan WePlay GSYF, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alarak yatırımcılara sunuldu. Son yıllarda büyük ilgi toplayan “single asset” (tek varlık) modeliyle kurulan girişim sermayesi yatırım fonu; Türkiye, Avrupa ve Orta Asya’da 8 ülkeden 38 farklı oyun girişimini portföyünde bulunduran WePlay Ventures’a ortak olacak.

Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden Hedef Portföy tarafından hayata geçirilen ve yatırımcılarına WePlay Ventures’ın portföyüne ortak olma olanağı sunan WePlay GSYF’nin 10 milyon Euro büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. WePlay Ventures, girişim sermayesi yatırım fonuyla Avrupa ve Orta Asya’daki faaliyetlerini 18 ülkeye genişletmeyi ve 4 yıl içinde 350 oyun girişimini portföyüne ekleyerek bölgenin en aktif oyun yatırım şirketi olmayı hedefliyor.

350 girişime yatırım yapmayı hedefliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan WePlay Ventures Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit şunları söyledi: “WePlay Ventures olarak 2020 yılından beri Türkiye’deki ve bölgedeki oyun ekosisteminin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlayarak 38 oyun girişimini bünyemize kattık. Verdiğimiz finansal desteğin yanında girişimlere sağladığımız stratejik destek ile girişimlerin çok daha hızlı ölçeklenmelerini sağlıyoruz. WePlay GSYF ile sadece Türkiye değil Avrupa ve Orta Asya’da yer alan erken aşama oyun girişimlerine ulaşarak 350’den fazla yatırım hedefi ile bölgenin en aktif oyun yatırım şirketi olmayı amaçlıyoruz.”

Faaliyetlerine 2020 yılında başlayan WePlay Ventures’ın, geçtiğimiz yıl Udo Games’e yatırım yaptıktan 11 ay sonra çıkış yaparak dikkatleri üzerine çektiğini hatırlatan Bora Koçyiğit, “WePlay Ventures olarak mobil, bilgisayar, konsol ve Web3 alanlarındaki erken aşama oyun şirketlerine yatırım yapıyoruz. Portföyümüzde 8 ülkeden 38 oyun girişimi bulunuyor. Bu yıl hayata geçirdiğimiz WePlay HUB adını verdiğimiz hızlandırma programıyla yatırım alanına yeni bir soluk getiriyoruz. Hem erken aşama oyun girişimleri için teknik ve yönetimsel konularda çok ciddi destek vermeye, hem de portföyünü çok daha hızlı genişletmeye başladık” açıklamasını yaptı.

‘Yatırımcılara dünyada %248 büyüyen oyun sektörüne yatırım fırsatı’

Hedef Portföy Genel Müdürü Ercan Güner ise “Hedef Portföy olarak, girişimcilik ekosistemini destekleme vizyonumuz çerçevesinde oyun dünyasına büyük katkı sağlayan WePlay Ventures ile işbirliği yapma kararı aldık. Ortak bir girişim olarak kurduğumuz WePlay GSYF’nin, küresel oyun sektöründe ‘oyun’u değiştirecek bir aktör olacağına inanıyoruz. 2023 sonunda 280 milyar doları aşması beklenen oyun endüstrisi, dünyanın en büyük sektörlerinden birine dönüştü. 2030 yılında 665,77 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen sektörde halen 3,24 milyar aktif oyuncu bulunuyor. Hedef Portföy olarak gelecek vaat eden yenilikçi bir alana yatırım yapmaktan mutluluk duyuyor, mevcut vergi düzenlemelerinin altında %0 vergi ve %0 stopaj uygulaması bulunan WePlay GSYF’yi tüm yatırımcıların dikkatine sunuyoruz” diye konuştu.