Wilo Grubu, Avrupa'nın iklim lideri seçildi

Geleceğin su teknolojilerini geliştiren Wilo Grubu, Financial Times ve Statista tarafından yüzlerce Avrupa şirketinin değerlendirildiği araştırmada "Avrupa'nın İklim Lideri" seçildi. Şirket, yenilikçi sürdürülebilirlik stratejileri ve çevre dostu teknolojilere yaptığı kapsamlı yatırımlar sayesinde bu prestijli unvanı kazanarak, çevre koruma konusundaki üstün yetkinliğini ve vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa'nın iklim lideri olmaktan gurur duyuyoruz

Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını vurgulayan Wilo Grubu CEO'su Oliver Hermes, “Wilo'nun bu önemli ve kapsamlı listeye dahil edilmesinden mutluluk duyuyoruz çünkü bu, yalnızca doğru yolda olduğumuzu değil, aynı zamanda iklim korumada Avrupa liderlerinden biri olduğumuzu da gösteriyor. Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanıyoruz ve 2025 yılına kadar dünya genelinde iklim nötr üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Avrupa ve Çin'deki tüm tesislerimizde bu hedefe şimdiden ulaşmış durumdayız. Fotovoltaik sistemlere yaptığımız yatırımlar sayesinde dünya genelinde 20 megawatt pik kapasiteye sahibiz. Bu başarılar, sürdürülebilirlik konusunda kararlılığımızın ve attığımız adımların bir sonucudur” dedi.

Türkiye’deki çalışmalarımız, iklim liderliği başarısında önemli bir rol oynuyor

Türkiye’de gerçekleşen çalışmaların da iklim liderliği başarısında önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Wilo Türkiye CEO'su Duygu Erdem, “Türkiye’deki faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik stratejimize büyük önem veriyoruz. Yerel ve global çaptaki projelerimiz, karbon emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliğini artırma konusundaki küresel hedeflerimizle tamamen uyumlu şekilde ilerliyor. Özellikle, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar ve çevre dostu teknolojilerin kullanımını artırma çabalarımız, bu başarıda önemli bir rol oynadı. Türkiye’deki tesisimizde gerçekleştirdiğimiz inovasyonlar ve sürdürülebilirlik odaklı projeler, Wilo'nun dünya çapındaki iklim liderliği konumunu pekiştirmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.