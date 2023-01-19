Wizz Air, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor

Wizz Air'in uçuşlara başlayacak olması dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Wizz Air Bağlantı Planlama Direktörü Evelin Jeckel, 18 yıl önce faaliyete başlayan ve Avrupa'da hızlı büyüyen şirketiyle ilgili bilgi verdi.

Amaçlarının insanları düşük ücretlerle taşımak olduğunu belirten Jeckel, koronavirüs salgını nedeniyle şirketin büyümesinin durduğunu, 2021'de tekrar büyümeye başladıklarını söyledi.

Bu yılın sonunda 200'den fazla uçağın filolarında yer alacağını anlatan Jeckel, "Bu, bize benzersiz bir büyüme getirecek. 54 ülkeden bin rotaya uçuyoruz" dedi.

"Pazara 400 bin koltuk sunmuş olacağız"

Jeckel, İstanbul'a uçuş başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'a Avrupa'dan 4 tane yeni bağlantı başlatacağız. Macaristan Budapeşte'den, Romanya Yaş'tan ve İngiltere'de Londra'nın Luton ve Gatwick havalimanlarından. Budapeşte ve Londra'dan günlük uçuşlar olacak. Yaş'tan haftada 3 kez uçuş gerçekleşecek. İstanbul Havalimanı'na hiç uçmamıştık. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Marttan itibaren direkt olarak bu destinasyonlara Avrupa'dan uçabileceksiniz."

Yolcuların çok cazip ücretlerle uçabileceğini anlatan Jeckel, "Pazara 400 bin koltuk sunmuş olacağız. Aynı zamanda çeşitli noktalardaki ağımızın içinde 12 bağlantı da olacak. Birleşik Krallık'tan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Romanya ve Macaristan'dan. Bu sayede birçok turist gelebilecek. Türkiye, Avrupalılar için gerçekten çok popüler bir destinasyon. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri için de öyle. Düşük ücretli uçuşları Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Jeckel, bir basın mensubunun "Buraya uçuşlarınız diğer firmaları nasıl etkileyecek?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Buraya uçuşlarımız diğer hava yollarını olumlu etkileyecek. Gittiğimiz her yerde trafiği arttırmaya başardık. Buradaki amacımız diğer hava yollarından yolcu almak değil, yolcu artırmak. Burada düşük ücretlerle trafiği artırıyoruz. İş modelimiz bu şekilde ve 18 yıl boyunca işe yaradı. Yaptığımız, yolcuya daha fazla seçenek sunmak."

İstanbul Havalimanı'na uçan 83. hava yolu şirketi

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise, Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Wizz Air'in İstanbul'a uçuş başlatacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu şirketin İstanbul'a sefer başlatmasının Türk sivil havacılığı için önemli bir adım olduğunu ifade eden Khan, "Avrupalı yolcular, bu sayede daha fazla bağlantıya sahip olacak. Avrupalılar, bu uçuşlar sayesinde İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir kenti ziyaret edebilecek. Aynı zamanda deniz kenarındaki kentleri görebilecek. Wizz Air ile İstanbul ve Türkiye'ye gelen kişiler, Türkiye'nin turizm sektörüne katkı verecek. İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en büyük havalimanı. Buraya uçuş yapan THY dahil 82 hava yolu şirketi var. Wizz Air, İstanbul Havalimanı'na uçan 83. hava yolu şirketi olacak" şeklinde konuştu.