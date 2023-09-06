Yandex işbirliği ile ByNoGame’ in geliri 3 ayda yüzde 49 arttı

Yandex Ads iş ortağı dijital pazarlama ajansı AnalyticaHouse ise bütünsel bir dijital pazarlama stratejisi geliştirerek kampanyaya destek oldu.

Bu kapsamda dinamik içeriğe sahip etkileşimli reklam banner’ları kullanıp, ürünleri görüntüleyerek etkileşime geçmiş olan kullanıcıları hedefledi. e-ticaret sitesinde yürüttüğü yeniden hedefleme kampanyasıyla dikkate değer sonuçlar elde eden ByNoGame’in Reklam Harcamasının Getirisi’nde (ROAS) yüzde 165’lik artış sağlandı.

Ayrıca ByNoGame, dijital pazarlama da büyümenin önündeki en büyük engel olarak görülen satın alma maliyetini (CPA) yüzde 36, tıklama başına maliyetini ise (CPC) yüzde 44 oranında azaltmayı başardı. Üç ay içinde maliyetlerini azaltmasına rağmen tıklama sayısını yükselten ByNoGame, bu iş birliği sayesinde gelirlerini 49 oranında artırdı.

'Çözüm' şirket maliyetlerini azaltıyor'

Tüm oyun ve oyun ürünleri ihtiyaçlarını karşılayan ByNoGame’in, oyunlara ait dijital kod (epin kodu), item, skin, char gibi envanterleri bulundurmasının yanı sıra oyuncuların oyun envanterlerini kazanca çevirebilmelerine olanak sağladığını söyleyen ByNoGame CEO’su Murat Kömürcü, “Hedeflerimiz doğrultusunda daha fazla kullanıcıya erişebilmek için güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyduk.

Bu kapsamda alanındaki yetkinliği ve tecrübesiyle öne çıkan Yandex Ads ile iş birliği yaparak 3 ay gibi kısa bir sürede çok önemli başarıların altına imza attık” dedi. Yandex Ads’in e-ticaret verileri üzerinde özel olarak eğitilmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarabileceğini vurgulayan Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Yöneticisi N.Bilge Atila, E-ticaret müşterilerini tanıyan ve anlayan bir teknoloji üzerine kurulu olan yeniden hedefleme çözümümüz; şirketlerin maliyetlerini azaltıp, gelirlerini yükseltmenin yanı sıra marka bilinirliklerini de artırmanın etkili ve uygun maliyetli bir yolu olarak öne çıkıyor” diye konuştu.