Yanmar, kapasite artıracak fabrikasını devreye aldı

Özlem SARSIN

Geçtiğimiz günlerde Torbalı’da faaliyete geçeceği duyurulan Japon tarım makinaları ve motor üreticisi Yanmar Türkiye’nin fabrikası üretime başladı. Fabrikanın açılış töreninde konuşan Yanmar Türkiye Makine A.Ş Genel Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Holding’in Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş olarak Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya ve Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’yu kapsayacak şekilde üretim, mühendislik ve lojistik üssü olmak vizyonunu benimsediklerini belirtti.

Bugün gelinen noktada yurt içi ve ihracat odaklı tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar ve online makine kiralama üzerine farklı iş kollarında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Shoshi, “Bu coğrafi konum ve iş gücü Yanmar’a çok büyük fırsat sunmaktadır.

Bugün ne mutlu ki Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir yatırımla, traktör üretim montaj ve yedek parça depolama ve lojistik alanda hizmet verecek olan 23 bin metre karelik Torbalı üretim tesisimizi açmaktan mutluyuz. Bu tesis ile traktör üretim kapasitemizi 3,5 katına çıkararak hem Türkiye hem de komşu coğrafyada sektörün en saygın kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz.

Bu yatırım sonrasında dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan Türkiye’de pazar payımızı çift haneli rakamlara taşırken ihracat hacmimizi de artırarak bölgemize istihdam katkısı sağlamayı kendimize görev biçtik. Bu tesisimizde Yanmar’ın global kalite standartları ile Avrupa’ya ve iç pazara sunacağımız Yanmar ve Solis traktör serisi traktörlerimizi üreteceğiz. Verimli teknoloji üreten yüksek değer yaratan bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir'de üretilen ürünler çifçinin sorunlarını çözecek

Yanmar Tarım İş Kolu Başkanı Masuda Nagamori de burada üretilen ürünlerin çiftçinin sorunlarını çözeceğine işaret ederek, “Burada sadece basit makineler değil çalışanlarımızın işlerini de geliştirmesi için önemli ürünler üreteceğiz. Bu ürünlere sahip olan müşterilerimiz bu değerin farkında. Üretim yapmak gurur verici, ürünlerimize ruhlarımızı da katarak müşterilerimize ulaştırmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.Güvenlik her şeyden önce gelir güvenli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kılınç: Türkiye dünyanın en büyük traktör pazarlarından

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Türkiye’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönemde yatırımları desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Kılınç, “Türkiye sahip olduğu yaklaşık 60 milyar dolarlık tarımsal gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa’da birinci dünyada ise ilk 10 ülke arasındadır. Tarım dış ticaretinde ise net ihracatçı konumdadır. 2022 yılında 6,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Tarım yatırımları her geçen yıl artacaktır, bu kapsamda da traktöre ve tarımsal mekanizasyona talep artacaktır.

Bu çerçevede ülkemizde traktör grubunda yaklaşık 30 şirket 40’a yakın markayı temsil ediyor. Bunlardan 9 adedi imalatçı vasfı ile sektörde yer alıyor. 5 binin üzerinde istihdam sağlıyor. Ülkemizde traktör imalatı 2000’li yılların başında 20 bin adet seviyelerinde iken 2021-22’de tüm zamanların en yüksek adetlerine ulaşmış ve yıllık 80 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Ağustos 2023 itibari ile de şimdiden 60 bin adet traktör üretimi tamamlandı.

Türkiye dünyanın en büyük traktör pazarlarından biri haline gelmiştir. 2022 yılında yaklaşık 70 bin traktör satışı ile öncü ülkelerden olmuştur, yine aynı yıl trafiğe kayıtlı traktör sayısı da 2 milyona yaklaşmıştır. Traktör üretiminde 5 adet Ar-Ge merkezi de bulunmaktadır. Traktör üretiminde yerel tedarik zincirinin endikasyonu büyük oranda gerçekleşti. Birçok modelde ortalama yüzde 60-70’i yerlilik oranına var, bazı modellerde ise bu yüzde 90’ı da aştı” diye konuştu.