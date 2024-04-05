Yapay zekanın liderlerinden Builder.ai, Komünite ile Türkiye pazarına giriyor

Yaratıcılar ve girişimciler için önde gelen topluluklardan biri olan Komünite, her işletme ve girişimcinin dijital olarak güçlenmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli kodsuz yazılım platformu Builder.ai ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Şubat ayında köprü yatırım turunu 4 milyon dolar değerlemeyle kapatan Komünite, bu stratejik işbirliğinin, iki kurumun teknolojiyi demokratikleştirme ve uygulama geliştirmeyi Türkiye'deki yeni girişimcilerden köklü işletmelere ve KOBİ'lere kadar herkes için erişilebilir kılma yönündeki ortak misyonlarına işaret ettiğini açıkladı.

“Türkiye'nin yaratıcı ve girişimci topluluğunu küresel başarıya taşıyacağız”

Komunite.com.tr Kurucusu Fatih Güner, Builder.ai ile kurdukları ortaklık hakkında şu açıklamayı yaptı: “Komünite olarak, şubat ayındaki başarılı yatırım turumuzdan kısa bir süre sonra, Builder.ai ile stratejik ortaklığımızı duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu önemli adımlar Komünite'nin misyonunu daha da ileriye taşıyacak ve Türkiye'deki yaratıcı ve girişimcileri destekleme kapasitemizi artıracak.

Builder.ai işbirliğinin, ürün geliştirme süreçlerini dönüştürmede, üye ve şirketlerimize yenilikçi ve etkili çözümler sunmada önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Yatırımcılarımıza güvenleri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikte Türkiye'nin yaratıcı ve girişimci topluluğunu küresel başarıya taşıyacağımıza inanıyoruz.”

“Ortaklığımız büyüme ve başarı için yeni kapılar açacak”

Builder.ai CRO’su Varghese Cherian ise “Komünite ile ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, Türkiye'deki girişimciler ve şirketler için olağanüstü değer yaratmak üzere her iki kuruluşun güçlü yönlerini birleştirmeyi amaçlıyor. Komünite'nin derin yerel bilgisi ve topluluk odaklı yaklaşımı ile birleştiğinde, Builder.ai'nin yenilikçi teknoloji çözümleri bölgedeki ürün ve MVP geliştirme süreçlerini yeniden tanımlama potansiyeline sahip. Fatih Güner ve Komünite ekibiyle birlikte çalışmak bizim için bir onur. Bu ortaklık her iki taraf için de büyüme ve başarı için yeni kapılar aralayacak” açıklamasını yaptı.

B2B sektörü, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar için önemli işbirliği

Komünite ve Builder.ai arasındaki stratejik ortaklık, kolaylaştırılmış uygulama geliştirmeden yararlanmaya hazır geniş bir birey ve kuruluş yelpazesini kapsamayı amaçlayan geniş bir ağ oluşturuyor. Ön planda, rekabet avantajını korumak için sürekli olarak çevik ve verimli teknolojik çözümler arayışında olan kurumsal girişimciler ve yerleşik işletmelerdeki yenilikçiler yer alıyor. Bu ortaklık aynı zamanda, geleneksel programlama becerilerinden yoksun olmalarına rağmen vizyoner fikirlerini somut dijital ürünlere dönüştürmeye hevesli yaratıcı beyinlerden oluşan, gelişmekte olan bir topluluk olan kod yazmayanlara da el uzatıyor.

İşbirliği özellikle B2B sektörü, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar için önem taşıyor ve onlara yeni nesil girişimleri beslemek ve başarıya doğru ilerletmek için gerekli araçları sağlayacak. Ayrıca, dijital inovasyon yoluyla anlamlı bir etki yaratma tutkusuyla hareket eden öğrenci ve STK'lar, bu ortaklıkta projelerini hayata geçirmek için destekleyici bir platform bulacak.

Genellikle kısıtlı kaynaklara sahip KOBİ'ler, sunulan erişilebilir ve uygun maliyetli uygulama geliştirme çözümlerinden büyük ölçüde faydalanarak faaliyetlerini kolaylıkla dijitalleştirip düzene koyabilecek. Komünite sayesinde Türkiye’de Builder.ai ürünlerini ve hizmetlerini kullanmak isteyen herkes, Türkiye’ye özel bir fiyatlamadan yararlanacak.