Yapı Kredi Private Banking’e Euromoney’den 3 ödül

14 Şubat 2018

Yapı Kredi Private Banking, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Anketi’nin sonuçlarına göre üç farklı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

Özel bankacılık ve varlık yönetiminden sorumlu 2 binin üzerinde üst düzey yöneticinin katıldığı küresel ölçekteki anketle, kurumların yetkinlikleri sorgulandı. Yapı Kredi Private Banking, “Özel Bankacılıkta En İyi Hizmet”, “Özel Bankacılıkta En İyi Filantropi Hizmeti” ve “Uluslararası Müşterilere En İyi Hizmet” kategorilerinde Türkiye birincisi seçildi.

Yapı Kredi Private Banking’in, Türkiye’de ilk kez gayrimenkul, miras, vergi, eğitim, filantropi ve sanat danışmanlığı hizmetlerini hayata geçirdiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak Özel Bankacılık müşterilerimizin tüm bankacılık işlemlerini, kendilerine özel olarak atanmış portföy yönetmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda iştiraklerimiz olan Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla müşterilerimize entegre varlık yönetimi sunuyoruz. Finansal ihtiyaçları ve beklentileri paralelinde müşterilerimize risk gruplarına bağlı olarak geniş yatırım ürün yelpazemizden varlık tahsis alternatifleri öneriyoruz. Orta ve uzun vadedeki yatırım yaklaşımlarını uzmanlarımızla birlikte değerlendirmelerini sağlıyoruz. Finansal ürün ve hizmetlerimizin yanısıra, varlık yönetimi kapsamında sadece özel bankacılık müşterilerimiz için tasarlanmış danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Gayrimenkul portföyünün doğru değerlendirilmesinden miras planlamasına, vergi danışmanlığından satın alınacak sanat eserlerinin seçimine kadar değişen ihtiyaçlarında da alanında uzman danışmanlarımızla müşterilerimizin yanındayız.”

"Müşterilerimizin yarınlarını birlikte planlıyoruz"

Euromoney’nin dünya genelinde yürüttüğü anket ile sektörün en güvenilir ve saygın araştırmalarından birine imza attığını ifade eden Ülgen;

“Anket sonucunda Yapı Kredi Private Banking olarak dünyanın önde gelen uzmanları tarafından ‘Özel Bankacılıkta En İyi Hizmet’, ‘Özel Bankacılıkta En İyi Filantropi Hizmeti’ ve ‘Uluslararası Müşterilere En İyi Hizmet’ kategorilerinde Türkiye birincisi seçildik. Layık görüldüğümüz böylesine prestijli ödüller, sunduğumuz hizmetin ne kadar doğru bir süreçte ilerlediğini teyit etmenin yanında, bizleri müşteri odaklı yaklaşımımız ile hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin birikimlerini en doğru şekilde değerlendirip yatırımlarına değer katmaya, danışmanlık hizmetlerimizle de yarınlarını birlikte planlamaya devam edeceğiz” dedi.