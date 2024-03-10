Yapı Kredi step ile 600 bini aşkın kişi sürdürülebilir bir gelecek için adım attı

Her adımda toplumsal faydayı ön planda tutan Yapı Kredi, büyük bir ekosistem olarak tasarladığı Yapı Kredi Step ile “bir tercih çok şey değiştirir” diyerek kullanıcıların sürdürülebilirlik dönüşümlerine rehberlik ediyor. Bu süreçte yaptıkları sürdürülebilir tercihlerle Step puan kazanan kullanıcılar, bu puanları Yapı Kredi Mobil üzerinden STK’ların Step’e özel hazırladığı projelere bağışlayabiliyor.

Binlerce ağaç kurtarıldı

Step ile büyük bir kitleye öncülük eden Yapı Kredi, kullanıcılarını sürdürülebilir tercihlere yönlendirerek, yaşam pratiklerinde dönüşümü tetiklemeyi hedefliyor. Step çatısı altında yapılan çalışmalar ile bugüne kadar 20 binin üzerinde üye şehir kartlarına bakiye yüklerken, 8 binin üzerinde üye kazandığı Step puanlarla STK’lara bağış yaptı.

Bununla birlikte 1.700’e yakın üye ise sürdürülebilir kaynak fonlarına yatırım yaparak Step puan kazandı. Ayrıca yüz binlerce Step üyesi ise dijital ekstre ve dijital slipe geçiş yaparak 30 milyondan fazla kâğıt tasarrufu sağladı. Böylece çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir adım atan kullanıcılar hem binlerce ağacın kesilmesini önledi hem de STK’lara bağışa dönüşecek Step puan kazandı.

Step ile müşterilerimize sürdürülebilir dönüşüm için cesaret veriyoruz

Dünya üzerinde büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu bu değişimin de her bireyin küçük ama etkili adımlarıyla kolektif bir şekilde yaratacağı etkiden doğacağını söyleyen Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, şöyle konuştu: “Sürdürülebilir dönüşüm için topluma ve kurumlara çok fazla iş düşüyor.

Bununla birlikte bireysel sorumluluk almak ve doğru tercihlerle eyleme geçmek de bu dönüşümün en temel unsurlarından biri. Bu doğrultuda küçük de olsa daha iyi ve daha doğru olanı tercih etmek son derece kritik öneme sahip.

Tam da bu noktada; büyük meseleler karşısında nasıl bir adım atacağını ve nereden başlayacağını bilmeyen, çözümü başka kişi ve kurumlardan bekleyenleri harekete geçmek için ikna etmek gerekiyor. Bu kapsamda Yapı Kredi Step’le toplum ve bireylerin ihtiyaçlarına paralel, sağlam temeller üzerine inşa edilen bir sürdürülebilirlik ekosistemi yaratmak için yola çıktık. Sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almaya hazır ancak bu anlamda ne yapacağını bilmeyen büyük bir kitleye Yapı Kredi Step ile öncülük etmeye başladık.

Sürdürülebilir tercihler noktasında müşterilerimizi farklı kanallarımız üzerinden bilgilendiriyor ve sürdürülebilir tercihler yapmanın aslında zannettikleri kadar zor olmadığını anlatıyoruz. Bu anlamda Yapı Kredi Step’in, özellikle dönüşüm konusunda tüm paydaşlarımızı aktif oyunculara çevirmekle ilgili çok önemli bir misyonu var.

Sürdürülebilirlik bilincini ve kültürünü ileri taşımak amacıyla öncülüğünü yaptığımız Step ile ülkemize kalıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir katkı sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki tüm bu çabalarımızın altında, bugünden başlayarak geleceğe daha iyi bir dünya bırakma hayali yatıyor.”

Yapı Kredi Step ile kullanıcılara rehberlik ediyoruz

Büyük bir sürdürülebilirlik ekosistemini temsil eden Yapı Kredi Step’in, uzun dönemli bir sürdürülebilirlik vizyonunu da ortaya koyduğunu belirten Arda Öztaşkın, şunları söyledi: “Step’i, Yapı Kredi Mobil’e entegre ettiğimiz günden bugüne geniş bir kitleye ulaştık.

Bu süreçte müşterilerimizin, sürdürülebilir bir dönüşüm için adım atmaya ne kadar hazır ve istekli olduğunu da gördük. Step’i kamuoyuyla tanıştırdığımız andan itibaren gelen olumlu geri dönüşler ve sürdürülebilirlik yönündeki tercihlerde ulaştığımız sayılar, Step’in önümüzdeki dönemde yaratacağı etki açısından bizleri oldukça heyecanlandırıyor.

Pek çok birey için dönüşümün adımlarını kolaylaştırarak farkındalık yaratmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir dönüşüm konusunda büyük bir kitleye rehberlik etmek ve sürdürülebilir yolculuklarında tüm paydaşlarımızı desteklemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.’’