Yapı Kredi'de taksitli işlemlere de temassız ödeme imkanı

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, banka müşterileri, taksitli işlemlerini de artık kartlarını POS'a takmadan temassız gerçekleştirebilecek.

Ayrıca Yapı Kredi müşterileri, peşin işlemlerde olduğu gibi, 750 TL ve altı işlemlerde şifreye gerek kalmadan 750 TL üzerindeki işlemler için ise şifre girişi yaparak temassız olarak taksitli işlemlerini yapabilecek.

POS cihazları üzerinden taksitli ödeme işlemlerini temassız yapabilmek için üye işyerlerinin Yapı Kredi şubelerinden "Temassız World Ödeme" yetkilerini açtırmaları yeterli olacak.

Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın, en yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıkları ödeme noktasında kullanarak sektördeki trendleri belirlediklerini aktardı.

Yapı Kredi olarak, her zaman müşterilerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayarak en iyi çözümü sunmak için çalıştıklarını kaydeden Akalın, "Geliştirdiğimiz her yenilikçi uygulama, ürün ve hizmetimizle müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Bugün yüz yüze yapılan işlemlere temassız ödeme yapılamayan taksitli işlemleri dahil ettiğimizde her 10 işlemden 6'sı temassız gerçekleşirken, taksitli işlemleri de temassız kabul etmeye başladığımızda her 10 işlemden 9'unun temassız gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'de ilk'

Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdikleri taksitli alışverişlerde temassız ödeme fonksiyonuyla müşterilerin işlemlerini daha hızlı, kolay ve güvenilebilir olarak gerçekleştirebileceğini belirten Akalın, "Öncelikli hedefimiz, ödemelerin daha hızlı, pürüzsüz ve kolay tamamlanmasını sağlayarak müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunmak. 'Hizmette sınır yoktur' anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştireceğimiz ürün ve hizmetlerimizle onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.