Yapı Kredi’den bir İlk: “Kiram Hesabımda”

Kiram Hesabımda ürünü kapsamında tanımlanan limit sadece kira ödemeleri için kullanılabilirken, kira günü geldiğinde aylık ödenecek tutar kadar limit kullanıcıların hesabında aktif oluyor. Aylık kira bedeli için kullanıcıların hesabında yeterli tutar varsa kira ödemesi bu tutar ile yapabiliyor. Eğer kiracının hesabında yeterli bakiyesi bulunmuyorsa, kira tutarı Kiram Hesabımda limitinden ev sahibine aktarılıyor. Kiram Hesabımda limitinin kullanılması durumunda ise yalnızca kullanılan gün kadar faiz işliyor, limitten yararlanılmadığı dönemlerde ise herhangi bir faiz ücreti yansıtılmıyor.

Kiram Hesabımda ile müşterilerimiz sadece kira ödemeleri için özel olarak ayrılan limit sayesinde, ödemelerini aksatmadan gerçekleştirebilirken, ev sahipleri de öngörülebilir ve rahat hesaplanabilir bir nakit akışı döngüsüne sahip oluyor. Ayrıca, uygulama kapsamında sunulan garantörlük hizmeti karşılığında aylık olarak ev sahiplerinden tahsil edilecek garantili ödeme sistemi ücreti, lansmana özel olarak yüzde 1 üzerinden ücretlendirilecek. Kiram Hesabımda’nın sunduğu tüm bu avantajlar ile emlak sektöründe karşılıklı müşteri memnuniyetinin artacağı öngörülüyor.

Kiram Hesabımda ile kira ödemelerini gerçekleştirmek çok kolay

Müşterilerinin her daim yanında olduklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, hayata geçirdikleri sektörde bir ilk olan bu yeni uygulama ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak, her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayarak onlara hem en doğru çözümleri sunmak hem de benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmak için ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Son olarak uygulamaya aldığımız Kiram Hesabımda ürünü ile Yapı Kredi müşterileri artık kira giderlerini hızlıca finanse edebiliyor ve kira ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimiz kendilerine en yakın şubelerimizden ya da www.yapikredi.com.tr internet şubemiz üzerinden hızlıca limit başvurusunda bulunabilirler. Sadece kira ödemesi için kullanılabilen Kiram Hesabımda limiti, kira günü geldiğinde aylık ödenecek tutar kadar aktif oluyor. Ayrıca limitten yararlanılmadığı aylarda ise herhangi bir faiz ücreti de yansıtılmıyor. Hem kiracılara hem de ev sahiplerine sunduğumuz avantajlar ile müşterilerimize hayatın her anında eşlik etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle onları desteklemeyi ve bir adım önde olmayı önümüzdeki günlerde de yeni ürün ve hizmetlerimizle sürdüreceğiz.”