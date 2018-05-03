Yapı Kredi'den ekonomiye ilk çeyrekte 289 milyar lira kaynak

03 Mayıs 2018

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine 289 milyar TL kaynak sağladı. Toplam nakdi kredilerini 205 milyar TL’nin üzerine taşıyan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise 180 milyar TL’yi aştı. Toplam aktifleri 328.7 milyar TL’ye yükselen Yapı Kredi’nin, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 244 milyon TL’ye ulaşırken, maddi özkaynak karlılığı ise yüzde 17,1 seviyesine geldi.

Temel bankacılık faaliyetlerine dayalı büyüme

Yılın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklere bağlı olarak ekonomide dalgalı bir seyrin yaşandığını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak, bu dönemde temel bankacılık faaliyetlerine dayalı bir büyüme gerçekleştirdik. Toplam aktiflerimiz 328.7 milyar TL’ye yükseldi. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin 289 milyar TL’ye çıktığı yılın ilk çeyreğinde, toplam mevduatımız ise 180 milyar liraya ulaştı. Mevduat artışımızda TL bazlı hesaplar etkili olurken, özel bankalar arasında kredi ve mevduat pazar paylarımız sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 15,5’e yükseldi. Net kârımız ise 1.244 milyon TL olarak gerçekleşti.”

Yapı Kredi’nin 2018 ile birlikte yeni bir döneme başladığını vurgulayan Gökhan Erün, “Kısa bir süre önce aldığımız sermaye artırım kararı hem ana hissedarlarımız hem de yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesi. Kurulduğu ilk günden beri sektöre kazandırdıkları ile ‘ilklerin bankası’ olan Yapı Kredi’nin bu sermaye artışı sadece bankanın değil ülkemizin de büyümesine katkı sağlayacak” diye konuştu.