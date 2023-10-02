Yapı Kredi’den iki uluslararası taahhüt

Böylece Banka, biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini hesaplamayı, hedeflerini belirlemeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt etti. Bununla birlikte Yapı Kredi, Paris Antlaşması’nın hedefleri doğrultusunda iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol üstlenerek Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne (Net Zero Banking Alliance) katıldı.

Ayrıca, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) de taahhüdü bulunan Yapı Kredi’nin emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından doğrulandıktan sonra kamuya açık bir şekilde duyurulacak.

“Çevresel etkilerimizi en iyi şekilde yönetiyoruz"

Yapı Kredi olarak özellikle uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına paralel olarak güçlü bir risk yönetimi sergilediklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik konularını tüm çalışmalarımızın ana odağında konumlandırıyoruz.

Bu anlamda ana hissedarımız Koç Holding öncülüğünde kurumsal politika ve stratejilerimizi geliştirirken, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve önemli kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizle birlikte kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan dolaylı etkimizi en iyi şekilde yönetmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye’den Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü’ne imza atan ilk finans kuruluşu olduk. Diğer yandan dünya çapında bankalar için ilk ve tek net sıfır inisiyatifi olan Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik.”