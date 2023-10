Yapı Kredi'ye 'dijital bankacılık' ödülü

Takip Et

Global Finance "World's Best Digital Bank Awards 2023" tarafından üst üste yedinci kez "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" unvanı ve ödülünü kazanan Yapı Kredi, aynı zamanda "Kullanıcı Deneyimi Tasarımında Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası", "İnovasyon ve Dönüşüm Alanında Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası", "Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Banka Çevrimiçi Kullanıcı Deneyimi Portalı", "Türkiye’nin En İyi Kurumsal Mobil Bankacılık Uygulaması" ve "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Dijital Banka Çevrimiçi Kullanıcı Deneyimi Portalı" kategorilerinde de ödül aldı.

Uluslararası alanda başarılarını ödüllerle taçlandıran Yapı Kredi, Stevie Ödülleri'nden de 4 önemli ödül aldı. Yapı Kredi Mobil ile "Deneysel ve İnovasyon" kategorisinde Altın Stevie, "Finansal Servisler/Bankacılık" kategorisinde Gümüş Stevie kazanan Banka, Yapı Kredi Step ile "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde Altın Stevie'ye layık görüldü.

Ayrıca Yapı Kredi'nin inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yapı Kredi Fast FRWRD, "Yılın En Yenilikçi Şirketi-2 bin 500'den Fazla Çalışan" kategorisinde Bronz Stevie'nin sahibi oldu.

'Yapı Kredi Mobil'i Süper App'e dönüştürdük'

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, dijital bankacılık uygulamalarıyla birçok başarıya imza attıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan çevik ve yenilikçi ruhumuzla kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına yönelik sayısız ilke imza attık. Bugün geldiğimiz noktada, Yapı Kredi Mobil'i Süper App'e dönüştürerek müşterilerimizin hem finansal hem bankacılık dışı ihtiyaçlarına tek yerden çözüm sunmaya başladık. Yapı Kredi Mobil'i 'hayatınızın uygulaması' haline getirdik. Her koşulda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken 'Sınırsız Bankacılık' yaklaşımımızla inovatif duruşumuzu sürdürüyoruz. Her yıl dünyanın en prestijli organizasyonları tarafından ödüllere layık görülmek bizim için bir gelenek haline geldi. Bu yıl da uluslararası alanda kazandığımız ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki günlerde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek en güncel teknolojiyle donatılmış inovasyonları müşterilerimize sunmaya ve ihtiyaç duydukları her anda onların yanlarında olmaya devam edeceğiz."