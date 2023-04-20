Yapıcı Çelik, savunma sanayi için üretim hedefliyor

Burcu KAYA

Aylık 300 ton çelik konstrüksiyon ürettiklerini belirten Yapıcı Çelik Genel Müdürü Levent Yapıcı, özellikle teknolojik ekipmanların da devreye girmesiyle üretimlerinin aylık ortalama 350 tona ulaştığını belirterek, çelik konstrüksiyon projelerinin yanı sıra depolama tanklarında da yüksek işlem hacmi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye’de çimento fabrikaları başta olmak üzere, birçok projede yer aldıklarını belirten Yapıcı, “Şu anda Adıyaman Çimento Fabrikası’nın, çelik konstrüksiyon ve teknolojik ekipman imalatı alanında 2 bin 700 tonluk anahtar teslim projesini aldık.

Çelik konstrüksiyon projelerinin yanı sıra depolama tanklarında da yüksek işlem hacmine ulaştık. Ayrıca, basınçlı kaplarda da ihracata yönelik üretim yapacağız” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri’nde yatırım yapmak için talepte bulunduklarını belirten Yapıcı, “OSB'lerde sanayiciler teşviklerden faydalanıyor. Taksitle arazi alabiliyor. 5 dönümlük bir parsel için OSB yetkililerinden talepte bulunduk. Ancak 20 dönümden aşağı parsel olmadığını söyledikleri için yatırım yapamıyoruz. OSB’lerde bir imkân yaratılarak, bizim gibi orta ölçekli işletmelere 5 dönüm ve katları oranında parsel oluşturmalarını bekliyoruz” dedi.

Makine üretim kapasitelerinin yüzde 80’ini tamamladıklarını, geriye kalan yüzde 20’lik makine parkurundaki eksikliklerini tamamlayarak savunma sanayisine yönelik üretim yapmayı hedeflediklerini belirten Yapıcı, “2022 cirosunu 23 milyon TL ile kapattık. 2023’ün ilk çeyreğinde ise 2022 cirosuna ulaştık ve hedefimiz yaklaşık 100 milyon TL ciro gerçekleştirmek" dedi.