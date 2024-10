Yaşar Üniversitesi, THE'nın 'Dünya Üniversite Sıralaması 2025' listesine girdi

Takip Et

Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2025' raporunda dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Bu yıl 115 farklı ülkeden 2 bin 109 kurumun sıralandığı listede Türkiye’den 91 üniversite yer aldı. Yaşar Üniversitesi ise Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 20, vakıf üniversiteleri sıralamasında ise ilk 10, Ege Bölgesi’nde ise zirvede yer aldı.

Başarı tescillendi

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon kavramlarını benimsemiş bir üniversite olarak güçlü akademik ve idari kadromuzla geleceği daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve altyapıyla da bilimsel araştırmaların artırılması, nitelikli yayınların desteklenmesi ve girişimcilik uygulamalarının teşvik edilmesi konusundaki çabalarımızın üniversitemizi daha yüksek seviyelere çıkaracağından eminim. Yaşar Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olarak, sadece bilgi üretmekle kalmamış, aynı zamanda ürettiği bilgiyi topluma faydalı olacak şekilde kullanmayı daima ilke edinmiştir. Bu saygın sıralamada yer alarak başarımızı bir kez daha tescillemiş bulunuyoruz” dedi.

Kalite odaklı eğitim

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise uluslararası listelerde üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu belirterek, “Bu başarı, Yaşar Üniversitesi'nin kararlılıkla sürdürdüğü kalite odaklı eğitim ve araştırma politikalarının bir sonucudur. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve akademisyenlerimizin ortak çabaları sayesinde uluslararası alanda tanınan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Eğitimde ve araştırmada üstün başarılar elde etmek, bizim için sadece bir hedef değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli eğitimle onları donanımlı bireyler olarak yetiştirme misyonumuzu sürdüreceğiz. Aynı zamanda, bilimin ve bilgi üretiminin sınırlarını genişletmek için araştırma faaliyetlerimize olan desteğimizi arttırarak bu listede ilk bine girmeyi kendimize öncelikli hedef olarak belirledik.” şeklinde konuştu.

Sıralama nasıl oluşuyor?

Times Higher Education (THE), her yıl Mart ayı sonunda üniversitelerden aldığı verileri, yapmış olduğu anket sonuçlarını ve Scopus veri tabanından aldığı geçmiş 5 yıla ait verileri bir araya getirerek her yıl Eylül- Ekim aylarında dünya üniversiteler sıralamasını oluşturuyor.

Listede Oxford Üniversitesi bu yıl da birinciliğini korurken, ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl ikinci sırada olan Stanford Üniversitesi bu yıl altıncı sıraya geriledi.

2025'te listesinde ilk 500’de yer alan Türk üniversiteleri sırasıyla Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi oldu. Onları, İstanbul Teknik Üniversitesi 501-600 bandında takip etti. 601-800 bandında ise Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı. Türkiye’nin diğer temsilcileri arasında Çankaya, Hacettepe, Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversitesi 801-1000 bandında yer alarak dikkat çekti.