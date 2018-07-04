Yeni binada daha yüksek kalite

04 Temmuz 2018

Sarten Ambalaj, Bursa Gemlik'teki yeni binasına taşındı. Bölgede madeni yağ ve diğer ambalaj kullanıcılarına plastik üretmekte olan şirket, toplam 5 bin metrekare üzerine kurulu tesislerde hizmet verecek. Sarten, artan üretim kapasitesi ile yöre müşterilerine yüksek kaliteli plastik ambalajlarını tedarik edecek.

Sarten'in yeni binasının açılışına Sarten CEO’su Zeki Sarıbekir'in yanısıra BP Madeni Yağlar Tedarik Zinciri Müdürü Kutsi Dönmez, BP/CASTROL Global Ambalaj Satınalma yöneticileri de katıldılar. Yöneticiler kurdeleyi birlikte keserken, günün anısına Zeki Sarıbekir tarafından Kutsi Dönmez'e bir plaket sunuldu.

"Birçok alanda yatırım çalışmalarını sürdürüyoruz"

Açılışta konuşan Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, katılımlarından dolayı BP yöneticilerine teşekkür ederken Sarten Ambalaj'ın 1993 yılından bu yana BP’nin plastik ambalaj tedarikçisi konumunda olduğu bilgisini verdi.

Sarten olarak her zaman kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Sarıbekir, şunları söyledi:

"1972 yılında Çorlu’da başlayan serüvenimiz; bugün Türkiye’de Silivri, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık ve Adana’da, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da olmak üzere 18 fabrikamız ile devam ediyor. Maliyet düşürücü projeler, otomasyona yönelik yatırımlar, ihtiyaç duyulan yeni alanlarda kapasite artışları ve yeni fabrika yatırımları gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalardan biri de Gemlik'teki yeni binamız. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bulunan tesisimizle birlikte, üretim kapasitemizi de artırdık. Buradan yöre müşterilerine yüksek kaliteli plastik ambalajlarını tedarik edeceğiz."