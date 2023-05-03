“Yeni dünyada eski modelle ayakta kalmak zor olacak”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yeni nesillerin amaç odaklı şirketleri ve modelleri yıkıp yeniden kurmaya açık bir liderliği tercih ettiğini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şirketlerin eski modellerle yeni dünyada var olamayacağının altını çizdi.

Ülker, “Genç kuşakların kariyer için, ‘kazandıklarını topluma geri verebilen’ şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Liderlik biraz da bu vizyonu ortaya koyabilmek ve özellikle gençleri bu vizyonun etrafında birleştirip geleceğe taşıyabilmekten geçiyor” dedi.

‘İnsana yatırım’ vizyonuyla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inandığını dile getiren Ülker, gençlere yatırım yapanın kendi geleceğine yatırım yapacağını kaydetti. Holding olarak bu vizyonla hareket ettiklerini ifade eden Ülker, Holding ve iştiraklerinde kârlılığın nihai hedef olmadığını, asıl amacın topluma katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Yıldız Holding’i bugünlere taşıyan değerleri, aynı zamanda geleceğe de taşıyacak temel değerler olarak anlatan Ali Ülker, “Yüksek performanslı lider bir kurum olmak ve tüketiciye dokunmak bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz. Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli” diye konuştu.

Türkiye merkezli global iş anlayışı

Yıldız Holding’in stratejisini tek kelimeyle “sürdürülebilirlik” olarak tanımlayan Ali Ülker, bu konuyu bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ve toplumsal faydayı öncelikli amaç olarak gördüklerini ifade etti.

Ülker, “Sürdürülebilirliği değerlerimizin ayrılmaz bir parçası ve iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz. Kurucumuz Sabri Ülker’in bizlere miras bıraktığı ‘israfsız şirket’ modeli doğrultusunda finanstan tüketime, üretimden tedarik zincirine, mağazalardan sosyal sorumluluğa kadar her alanda sürdürülebilirliği işlerimizin merkezinde tutuyoruz” dedi.

Tarımı destekleyen projelerde yer aldıklarını, kadın üreticileri ve tedarikçileri desteklediklerini ileten Ülker, şunları söyledi: “‘İnsana yatırım’ anlayışımızla fırsat eşitliği, dijital eğitimler, gençlere staj ve iş imkânları gibi girişimlerle topluma katkı sağlıyoruz. Tüm paydaşlarımız için değer üreten, Türkiye’yi merkeze alan ama global liderliği de hedefleyen bir yaklaşımla faaliyet gösteriyoruz.

“Gençlere daha fazla yatırım yapmalı”

Ali Üker, ilk göreve geldiğinde holding değerlerine odaklandığını söyledi. Ülker ,sözlerine şöyle devam etti: “Yıldız Holding’i bugünlere taşıyan değerler, aynı zamanda bizi geleceğe de taşıyacak olan temel değerler. Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli.

Genç kuşakların kariyer için, ‘kazandıklarını topluma geri verebilen’ şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. ‘İnsana Yatırım’ vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın. Üniversite mezunu pırıl pırıl gençleri, kendi bünyenizde kendi hamurunuz olarak yoğurun.”