Yeni satın almalarla üretim kaslarını güçlendirecek
Geçtiğimiz mayıs ayında 3 milyar TL’ye Helvacızade Grubu’nu satın alarak bünyesine katan Bacacı Yatırım Holding, yıl sonuna kadar yeni satın almalar için son aşamaya geldi. Yurt dışında 3-4 marka ile görüşen Holding, iç pazarda da dayanıklı tüketim ürünleri üreticisi bir firma ile görüşüyor. Grubun 2025 ciro hedefi ise 1 milyar dolar.
Nurdoğan A. ERGÜN
Aktif yatırım modeliyle tüketici odaklı sanayi kollarına odaklanarak küreselleşme hamlesi başlatan Bacacı Yatırım Holding’in gündeminde yeni satın almalar var. Geçtiğimiz mayıs ayında yaklaşık 140 yıllık bir şirket olan, Zade Yağları ve Zade Vital markalarını üreten Helvacızade Grubu’nu 3 milyar TL’ye bünyesi katan holding, yurt dışından üç, Türkiye’den ise dayanıklı tüketim alanında faaliyet gösteren bir firma ile dirsek temasında.
Söz konusu satın almaların 2025 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yeni yatırımlar ve grubun çalışmaları hakkında bilgi veren Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, “Helvacızade Grubu’nu satın alarak aslında Bacacı Yatırım Holding olarak biz de üretim kaslarımızı güçlendirmiş olduk ve marka bilinirliğimizi artırdık.
Çünkü son tüketiciye değen, ihracatı olan, üretimi olan bir alanda faaliyet göstermeye başlamış olduk. Diğer taraftan Zade Yağ ve Zade Vital için yatırımlar da yapıyoruz, makineler alıyor, verimliliği artırıyor, istihdam yaratmaya devam ediyoruz” dedi. Gündemlerinde yeni satın almaların olduğunu açıklayan Cansu, “Görüşmelerimizin devam ettiği farklı şirketler var. Bunlardan birkaçı da Avrupa’dan. Ortak özellikleri ise hemen hemen hepsinde üretimin olması. 3-4 şirkette de görüşmelerde belli bir seviyeyi geçtik” açıklamasını yaptı.
Yakın coğrafyadan şirketlerle de masada
Öte yandan hisse satın alma sözleşmesi noktasında oldukları şirketler de olduğunu aktaran Cansu, bunların da üretimi olan, belli bir büyüklüğe ulaşmış şirketler olduğunu belirtti. “Yakın coğrafyadan şirketler de var masada olduğumuz” diyen Cansu, şunları kaydetti: “Sratejik yatırımcı olacağımız sektörler seçiyoruz. Bu arada şirketlere yatırım yaparken satışı da düşünüyoruz, yani ‘şu şirket asla satılmaz’ diye bir şey yok. Bir şirketin satılması için kesin süre verilemese de kabaca 5 ila 8 yıl arası diyebiliriz. Eğer bir havuz gibi düşünürsek, bir taraftan dolarken bir taraftan boşalacak.”
Gıda ve dayanıklı tüketimle ilgileniyor
“Yeni yatırımlar için daha çok tüketici odaklı sanayi kollarına bakıyoruz” cümlesini yineleyen Cem Cansu, ilgilendikleri sektörleri gıda, sağlık, kimya, dayanıklı tüketim olarak sıraladı. Cansu, şöyle devam etti: “Çok iyi bir finansman kadromuz var ve ulusal ve uluslararası iyi bir ekosistem ile işbirliği içindeyiz. Orta, uzun vadeli temkinli iyimser bakış açımızı iş planlarımıza ve yeni yatırımlarımıza yansıtıyoruz. Türkiye’de zor diye yorumlanan sektörler bazen kolay gelebiliyor bu geniş yelpaze ile. En önemli güçlü kaslarınız burada yarattığımız ortak akıl.
Ülkemizin üretme ve coğrafi konum, dinamik tüketim ve üretim potansiyeli herkesin ortak kabul ettiği noktalar.” Şu ana kadar yaptıkları satın almaları gerek öz kaynak gerekse kredi kullanarak gerçekleştirdiklerini açıklayan Cansu, “Finansman dendiğinde daha çok dış kaynak algılanıyor oysa finansman sadece borcu değil sermayeyi ve optimal sermaye yapısını da stratejik olarak yönetmeyi hedefler. Bir şirkete sermaye sağlamanın farklı yolları var.
Türkiye’de bankacılığın büyüklüğü 500-700 milyar dolar civarında. Aktif büyüklük olarak dünya ölçeğinde küçük ama teknoloji altyapı ve insan kaynağı anlamında çok gelişmiş bir sektör. Biz sadece banka olarak değil finansman yatırımcı ekosistemi olarak değerlendirip bizim yerel ve global iştahımızı karşılayacak bir karışım oluşturuyoruz. Bu yıl bunun hazırlıklarına hız verdik. Aslında temelde sadece bankacılık değil, müşteri portföyü, tedarikçiler, finansal olarak tüm kanallarımızı daha da çeşitlendiriyor zenginleştiriyoruz” dedi.
“Sadece finansman değil, aktif yönetime de katılıyoruz”
Bacacı Yatırım Holding’in geleneksel finansal yatırımcıdan ayrılan yönünü anlatan Cem Cansu, Holding’in bünyesine kattığı şirketlere yalnızca sermaye sağlamadığını, aynı zamanda yönetim süreçlerine aktif olarak katıldığını belirtti. Cansu, bu yaklaşımı şöyle özetledi: “Stratejik ve ‘aktif değer yaratan’ bir yatırımcıyız.
Sermaye koyar, yönetime katkı sunar, vizyon kazandırır, değer oluşturur ve uygun zamanda çıkış yaparız. Yatırımlarımızın stratejik yanı, aldığımız şirketleri operasyonel olarak dönüştürüyor, verimliliğini artırıyor ve geleceğe hazırlıyor olmamız” dedi. Bu modelin somut bir örneği olarak ise Sürat Kargo’yu gösteren Cansu, Sürat Kargo’nun verimlilik projeleri sayesinde karlılığının, Türkiye büyümesinin de önüne geçtiğini ve şirketin sektörde ‘dört büyükler arasında yer alan en önemli yerli ve milli aktör’ konumuna geldiğini söyledi.
2025 ciro hedefi 1 milyar dolar
Bugün yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Bacacı Yatırım Holding’in 45 yıla uzanan bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Cansu, “Bugün lojistik, teknoloji, telekomünikasyon, perakende, gıda ve besin takviyeleri alanlarındaki yatırımlarla büyüme stratejisini çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşme ve inovasyon odaklı yeni iş modelleri de geliştiriyoruz.
2025 yılına stratejik yatırım odaklı girmiştik. Dolayısıyla bu yıl özellikle üretime dayalı perakende sektöründe yatırımlarımızı sürdürerek buradaki kaslarımızı güçlendirmeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 2025 yılının ilk yarısında yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettiklerini açıklayan Cansu, sözlerine şöyle devam etti: “2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar. Konsolide ciro beklentimiz bu. Hedeflerimize de emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bizim mottomuz ‘yatırım’. Yurtiçi ve yurtdışında yatırım fırsatları için takipteyiz.”
“Bu dönemler en iyi hazırlık zamanı”
Bacacı Yatırım Holding, ekonomik çalkantıların yaşandığı bu dönemi ‘geleceğe hazırlık’ için en iyi dönem olarak görüyor. “2025 fırsatlar senesiydi” diyen Cem Cansu, “2025 yılı, küresel finansal piyasalar açısından dalgalı bir seyir izlese de, biz bu dönemi stratejik hazırlık ve yapılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Bacacı Yatırım Holding olarak, belirsizlik dönemlerinde sağlam temeller atmaya devam etmenin de kadar kritik olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza odaklandık” dedi.
“İki yıl içinde küresel bir holding görüyorum”
Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bacacı liderliğindeki yeniden yapılanma vizyonuna dikkat çeken Cem Cansu, hedeflerinin küresel ölçekte markalaşmak olduğunu belirtti. “Önümüzdeki iki yıl içinde, küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding görüyorum. Bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz” diyen Cansu, “Elbette bazı süreçler, küresel konjonktürden etkilenebiliyor. Ancak üretici ve tüketici tarafından daha çok bilinen, güçlü markalara sahip bir yapıya kavuşacağımıza inanıyorum” diye devam etti. Küresel büyümeye ulaşmanın anahtarının ise şeffaflık olduğunu söyleyen Cansu, “Finansman tarafındaki temel amaç, yabancı yatırımcının anlayacağı şeffaflıkta olmak. İş yapış biçimimiz, kadrolarımız ve hedeflerimizi en doğru şekilde raporlayarak bu ortamlara hazırız” dedi.