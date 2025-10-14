Yeni satın almalarla üretim kaslarını güçlendirecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Aktif yatırım modeliyle tüketici odaklı sanayi kollarına odaklanarak küreselleşme hamlesi başla­tan Bacacı Yatırım Holding’in gündeminde yeni satın alma­lar var. Geçtiğimiz mayıs ayın­da yaklaşık 140 yıllık bir şir­ket olan, Zade Yağları ve Zade Vital markalarını üreten Hel­vacızade Grubu’nu 3 milyar TL’ye bünyesi katan holding, yurt dışından üç, Türkiye’den ise dayanıklı tüketim alanında faaliyet gösteren bir firma ile dirsek temasında.

Söz konusu satın almaların 2025 yılı içe­risinde tamamlanması bekle­niyor. Yeni yatırımlar ve gru­bun çalışmaları hakkında bilgi veren Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, “Helvacızade Gru­bu’nu satın alarak aslında Ba­cacı Yatırım Holding olarak biz de üretim kaslarımızı güç­lendirmiş olduk ve marka bi­linirliğimizi artırdık.

Çünkü son tüketiciye değen, ihraca­tı olan, üretimi olan bir alan­da faaliyet göstermeye başla­mış olduk. Diğer taraftan Zade Yağ ve Zade Vital için yatırım­lar da yapıyoruz, makineler alıyor, verimliliği artırıyor, is­tihdam yaratmaya devam edi­yoruz” dedi. Gündemlerinde yeni satın almaların olduğunu açıklayan Cansu, “Görüşme­lerimizin devam ettiği farklı şirketler var. Bunlardan birka­çı da Avrupa’dan. Ortak özel­likleri ise hemen hemen hep­sinde üretimin olması. 3-4 şir­kette de görüşmelerde belli bir seviyeyi geçtik” açıklamasını yaptı.

Yakın coğrafyadan şirketlerle de masada

Öte yandan hisse satın al­ma sözleşmesi noktasında ol­dukları şirketler de olduğunu aktaran Cansu, bunların da üretimi olan, belli bir büyük­lüğe ulaşmış şirketler oldu­ğunu belirtti. “Yakın coğraf­yadan şirketler de var masa­da olduğumuz” diyen Cansu, şunları kaydetti: “Sratejik ya­tırımcı olacağımız sektörler seçiyoruz. Bu arada şirketle­re yatırım yaparken satışı da düşünüyoruz, yani ‘şu şirket asla satılmaz’ diye bir şey yok. Bir şirketin satılması için ke­sin süre verilemese de kabaca 5 ila 8 yıl arası diyebiliriz. Eğer bir havuz gibi düşünürsek, bir taraftan dolarken bir taraftan boşalacak.”

Gıda ve dayanıklı tüketimle ilgileniyor

“Yeni yatırımlar için daha çok tüketici odaklı sanayi kol­larına bakıyoruz” cümlesini yineleyen Cem Cansu, ilgilen­dikleri sektörleri gıda, sağlık, kimya, dayanıklı tüketim ola­rak sıraladı. Cansu, şöyle de­vam etti: “Çok iyi bir finans­man kadromuz var ve ulusal ve uluslararası iyi bir ekosistem ile işbirliği içindeyiz. Orta, uzun vadeli temkinli iyimser bakış açımızı iş planlarımıza ve yeni yatırımlarımıza yan­sıtıyoruz. Türkiye’de zor diye yorumlanan sektörler bazen kolay gelebiliyor bu geniş yel­paze ile. En önemli güçlü kas­larınız burada yarattığımız or­tak akıl.

Ülkemizin üretme ve coğrafi konum, dinamik tüke­tim ve üretim potansiyeli her­kesin ortak kabul ettiği nok­talar.” Şu ana kadar yaptıkları satın almaları gerek öz kaynak gerekse kredi kullanarak ger­çekleştirdiklerini açıklayan Cansu, “Finansman dendi­ğinde daha çok dış kaynak al­gılanıyor oysa finansman sa­dece borcu değil sermayeyi ve optimal sermaye yapısını da stratejik olarak yönetmeyi hedefler. Bir şirkete sermaye sağlamanın farklı yolları var.

Türkiye’de bankacılığın bü­yüklüğü 500-700 milyar do­lar civarında. Aktif büyüklük olarak dünya ölçeğinde kü­çük ama teknoloji altyapı ve insan kaynağı anlamında çok gelişmiş bir sektör. Biz sade­ce banka olarak değil finans­man yatırımcı ekosistemi ola­rak değerlendirip bizim yerel ve global iştahımızı karşılaya­cak bir karışım oluşturuyoruz. Bu yıl bunun hazırlıklarına hız verdik. Aslında temelde sade­ce bankacılık değil, müşteri portföyü, tedarikçiler, finan­sal olarak tüm kanallarımızı daha da çeşitlendiriyor zen­ginleştiriyoruz” dedi.

“Sadece finansman değil, aktif yönetime de katılıyoruz”

Bacacı Yatırım Holding’in geleneksel finansal yatırım­cıdan ayrılan yönünü anlatan Cem Cansu, Holding’in bün­yesine kattığı şirketlere yal­nızca sermaye sağlamadığını, aynı zamanda yönetim süreç­lerine aktif olarak katıldığı­nı belirtti. Cansu, bu yaklaşı­mı şöyle özetledi: “Stratejik ve ‘aktif değer yaratan’ bir yatı­rımcıyız.

Sermaye koyar, yö­netime katkı sunar, vizyon ka­zandırır, değer oluşturur ve uygun zamanda çıkış yaparız. Yatırımlarımızın stratejik ya­nı, aldığımız şirketleri operas­yonel olarak dönüştürüyor, verimliliğini artırıyor ve gele­ceğe hazırlıyor olmamız” dedi. Bu modelin somut bir örneği olarak ise Sürat Kargo’yu gös­teren Cansu, Sürat Kargo’nun verimlilik projeleri sayesin­de karlılığının, Türkiye büyü­mesinin de önüne geçtiğini ve şirketin sektörde ‘dört büyük­ler arasında yer alan en önemli yerli ve milli aktör’ konumuna geldiğini söyledi.

2025 ciro hedefi 1 milyar dolar

Bugün yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Bacacı Yatı­rım Holding’in 45 yıla uzanan bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Cansu, “Bugün lojis­tik, teknoloji, telekomünikas­yon, perakende, gıda ve besin takviyeleri alanlarındaki yatı­rımlarla büyüme stratejisini çeşitlendirmeye devam ediyo­ruz. Dijitalleşme ve inovasyon odaklı yeni iş modelleri de ge­liştiriyoruz.

2025 yılına stra­tejik yatırım odaklı girmiştik. Dolayısıyla bu yıl özellikle üre­time dayalı perakende sektö­ründe yatırımlarımızı sürdü­rerek buradaki kaslarımızı güçlendirmeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullan­dı. 2025 yılının ilk yarısında yüzde 48 oranında bir büyü­me kaydettiklerini açıklayan Cansu, sözlerine şöyle devam etti: “2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçek­leştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefi­miz ise 1 milyar dolar. Konso­lide ciro beklentimiz bu. He­deflerimize de emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bi­zim mottomuz ‘yatırım’. Yur­tiçi ve yurtdışında yatırım fır­satları için takipteyiz.”

“Bu dönemler en iyi hazırlık zamanı”

Bacacı Yatırım Holding, ekonomik çalkantıların yaşandığı bu dönemi ‘geleceğe hazırlık’ için en iyi dönem olarak görüyor. “2025 fırsatlar senesiydi” diyen Cem Cansu, “2025 yılı, küresel finansal piyasalar açısından dalgalı bir seyir izlese de, biz bu dönemi stratejik hazırlık ve yapılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Bacacı Yatırım Holding olarak, belirsizlik dönemlerinde sağlam temeller atmaya devam etmenin de kadar kritik olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza odaklandık” dedi.

“İki yıl içinde küresel bir holding görüyorum”

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bacacı liderliğindeki yeniden yapılanma vizyonuna dikkat çeken Cem Cansu, hedeflerinin küresel ölçekte markalaşmak olduğunu belirtti. “Önümüzdeki iki yıl içinde, küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding görüyorum. Bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz” diyen Cansu, “Elbette bazı süreçler, küresel konjonktürden etkilenebiliyor. Ancak üretici ve tüketici tarafından daha çok bilinen, güçlü markalara sahip bir yapıya kavuşacağımıza inanıyorum” diye devam etti. Küresel büyümeye ulaşmanın anahtarının ise şeffaflık olduğunu söyleyen Cansu, “Finansman tarafındaki temel amaç, yabancı yatırımcının anlayacağı şeffaflıkta olmak. İş yapış biçimimiz, kadrolarımız ve hedeflerimizi en doğru şekilde raporlayarak bu ortamlara hazırız” dedi.