Yeni tesis ile 130 bin ton emisyon azaltımı hedefliyor
Akçansa, geri dönüşüm ve çevre yönetimi alanında faaliyet gösteren Akademi Çevre ile 10 yıllık stratejik iş birliği yaparak yıllık 60 bin ton kapasiteli Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisi kuracak. Şirket, bu yatırımla yılda 130 bin ton karbondioksit emisyonu azaltmayı hedefliyor.
Üretilecek yakıt ile 130 bin ton karbondioksit emisyonundan tasarruf hedefleniyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Satınalma, Lojistik Ve Uluslararası Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sinan İnaç, “Akademi Çevre ile sürdürülebilirlik yaklaşımımızı destekleyen böylesine değerli bir iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.