Yeni tesis ile 130 bin ton emisyon azaltımı hedefliyor

Akçansa, geri dönüşüm ve çevre yöne timi alanında faaliyet gösteren Akademi Çevre kuruluşu ile 60 bin ton/yıl kapasiteli Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisi kurulması konusunda 10 yıllık stratejik işbirliği yaptı.

Üretilecek yakıt ile 130 bin ton karbondioksit emisyonundan tasarruf hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Satınalma, Lojistik Ve Uluslararası Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sinan İnaç, “Akademi Çevre ile sürdürülebilirlik yaklaşımımızı destekleyen böylesine değerli bir iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.