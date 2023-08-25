Yeni yatırımını devreye alan Mekpan kapasiteyi katlayacak

Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olan Mekpan Panel’in Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, panel sektöründe 12 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bugün geldikleri noktada Türkiye’de ‘üretim verimliliği’nde sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Katırcı, “2011 yılında sahip olduğumuz güçlü sermaye, yetkin insan kaynağı, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkilerinden aldığımız güçle faaliyetlerine başlayan Mekpan Panel, bugün Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekeresi kapalı olmak üzere toplam 45 bin metrekare alanda 8,5 milyon metrekare üretim kapasitesi ile kısa sürede sektörde, Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri haline geldi. Ülkemizde sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artırmaya odaklanan yapımızla ve süregelen yatırımlarımız ile sektöre yön vermeye devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Estetik ve kaliteyi buluşturduk”

Yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış tesislerinde, ürettikleri çatı ve cephe panelleri ile mimari estetik ve kaliteyi bir arada buluşturduklarına dikkat çeken Katırcı şunları söyledi: “2013 yılında sürdürülebilirlik, çevresel faktörler, yüksek ürün kalitesi ve ‘üretim verimliliğini’ esas alarak, mevcut makine parkurunda gerçekleştirdiğimiz teknolojik yenilikler ile sıfır karbon salınımlı pentan teknolojisine geçiş yaparak, ürettiğimiz ürünlerin çevre dostu olmasını sağladık.

Pazar taleplerine dair etkin analizler sonucunda, 2014 yılında yaptığımız yeni yatırımla birlikte daha yüksek yangın direncine sahip olan poli-izosiyanürat (PIR) dolgulu sandviç panel üretimine başlayan Mekpan Panel olarak, 2015 yılında ulaştığımız fiili üretim miktarıyla birlikte ülkemizdeki kontinyu panel üreticileri arasında fiili kapasite kullanımı anlamına da gelen ‘Üretim Verimliliği’ alanında ilk sıralardaki yerini almıştır.”

“Günlük üretim 40 bin metrekareye çıkacak

2020 yılında fabrika kapalı alanını, küresel çaptaki COVID salgınına rağmen, sadece iki senede 4 kat büyüterek, 8 bin metrekareden 30 bin metrekareye çıkarttıklarını, özel tasarım ürünler de üretmek üzere en son teknolojik yenilikler ile donatarak ikinci kontinyu hattını devreye aldıklarını kaydeden Katırcı, böylece kurulu kapasitelerini yüzde 250 oranında arttırarak, günlük fiili üretim miktarını 25 bin metrekareye yükselttiklerini bildirdi.

Yatırımlara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Katırcı, “2023 yılında yeni yapacağımız yatırımlarla birlikte, 41 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekare alana ulaşıyoruz. Bu yatırımın yanı sıra, yine bu yıl içerisinde devreye almayı planladığımız 3.hat yatırımımız ile birlikte yıllık üretim kapasitemizi 8,5 milyon metrekareden 13,6 milyon metrekareye çıkararak, Türkiye’deki üreticilerin içerisinde tek noktadaki en büyük üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Böylelikle günlük fiili üretim miktarında 25 bin metrekareden 40 bin metrekareye ulaşıyoruz. Bugün de zorlu konjonktüre rağmen, sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla, bayilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odaklanıyor ve verimliliği yükseltmeye yönelik çalışmalarımızla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

“Ürünlerimiz depreme ve yangına dayanıklı”

Celalettin Hakan Katırcı, depreme ve yangına karşı dayanıklı ürünler ürettiklerine dikkat çekti. Katırcı, “Ürünlerimiz sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir.

Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan Mekpan Panel markalı, Pur-Pir dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, hangarlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan Mekpan Panel markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir” diye konuştu.

“Mekpan paneller yapıların enerjisini yükseltiyor”

Mekpan Panel markalı solar uyumlu 4 hadveli kepli çatı panellerinin, yapıların enerjisini yükselttiğini ifade eden Celalettin Hakan Katırcı şunları söyledi: “Solar enerji pazarının saha ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanan bu ürünler, gizli vidalı montaj imkânı sunmakta olup, hem sandviç panellerin, hem de solar panellerin montajı sonrasında yüksek su sızdırmazlık özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Çatı örtüsünü delmeden montaj imkânı sunan özel tasarım bağlantı aparatı sayesinde solar panellerin, Mekpan Panel markalı solar uyumlu 4 hadveli kepli çatı panelleri üzerine montajı çok kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor. Maksimum yük kapasitesine sahip olan bu ürünlerimiz, diğer yalıtım malzemelerine göre daha iyi bir ısı yalıtımı sağlamasının yanında, yeterli bir yangın direncine de sahiptir. Böylece bina çatılarına yüksek bedeller ödenerek, uzun ömürlü bir yatırım olarak gerçekleştirilen Çatı Üstü Güneş Santralleri için sağlam ve doğru bir zemin oluşturuyor.