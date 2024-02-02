Yeni yatırımlar İzmir’in temiz enerjideki liderliğini pekiştirecek

Temiz enerji ve temiz teknoloji yatırımlarında Türkiye’nin merkezi haline gelen, ekonomik değerlerine tarım, sanayi ve turizmden sonra yenilenebilir enerjiyi de dahil eden İzmir, son yıllarda bu alanda gerçekleşen yatırımlarla önemli bir mesafe kaydetti. Coğrafi konumu, ekolojik yapısı, tarım ve sanayi sektöründeki gelişmişliğiyle İzmir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi açısından öne çıkan illerden biri oldu. İzmir, önemli jeotermal kaynaklara, biokütle sektörünün ham madde ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde sağlayacak tarımsal ve hayvansal çıktılara, yüksek güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip.

İlk rüzgâr türbini İzmir’de enerji üretimine başladı

Türkiye’nin ilk küçük ölçekli rüzgâr türbini 1984 yılında Çeşme’de bulunan Altınyunus Oteli’nin bahçesine kuruldu. Büyük çaplı rüzgâr türbinleri ise yine ilk defa 1998’de Çeşme’de kurulurken, aynı zamanda Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini kanat fabrikası da 2002’de yine İzmir’de üretime başladı. İzmir’in Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) başta olmak üzere temiz enerji kaynakları alanında gelişmesinde, güçlü rüzgâr potansiyeli ve 300 günlük güneşlenme süresinin yanı sıra sahip olduğu hava-deniz-kara yolu lojistik avantajları da etkili oldu. Bu avantajının yanı sıra İzmir’in bir liman şehri olması da özellikle RES yatırımlarının bölgeye çekilmesinde bir etken oldu. Sadece Güneş Enerjisi Santrali (GES), RES özelinde değil, mobilite alanında da şehirde üretim yapan güçlü üreticiler bulunuyor.

Global çapta adından söz ettirecek

İzmir’de bulunan sanayi ve ticaret odası, iş insanları dernekleri, üniversiteler, OSB’ler, serbest bölgeler, belediyeler, yenilenebilir enerji alanında kurulan dernekler, ilgili kamu kurumları ve şehir sanayicisinin sektörün gelişmesi, bilinirliğin ve farkındalığın artması için yoğun bir çaba ve emek içinde bulunuyor. İzmir’in hak ettiği temiz enerjinin öncüsü, başkenti kimliğini ülkemize ve dünyaya göstermek için elinden gelenin en iyisini yaptığını söylenebilir. Öyle ki Ege İhracatçı Birlikleri temiz enerji ve temiz enerji teknolojileri ihracatçısını tek çatı altında bir araya getirmek ve ihracat gücüne güç katmak için Temiz Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması için çalışıyor. 2050’de karbon nötr kent olmayı hedefleyen İzmir, temiz enerji kümelenmesi ve kent paydaşlarının birliği ile yoluna devam ediyor.