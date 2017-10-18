Yeniden doğan Gorbon, Kaleseramik'le işbirliği yaptı

18 Ekim 2017

İrem ÇETİNGÖZ

Gorbon ailesinin 3’üncü kuşak temsilcisi olan Orhan Gorbon, 15 yıldır faaliyet göstermeyen Gorbon’u yeniden canlandırıyor. 1958 yılında Prof. Bedii Gorbon tarafından kurulan şirket, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında zor zamanlar geçirmiş ve kapanmıştı. Şimdi ise şirket 3’üncü kuşak temsilcisi Orhan Gorbon tarafından tekrar faaliyete geçti. Şirket, özel tasarım seramiklerle sektörde iş yapıyor. Gorbon Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gorbon, 2 yıl içinde 5 milyon dolar satış yapmayı hedeflediklerini söyledi. Gorbon, şu anda sadece özel mekanların, otellerin, restoranların duvarlarına özel ve el yapımı karolar yaptıklarını belirtti.

Kaleseramik ile Gorbon dün işbirliğine imza attı. İşbirliğinin detaylarının açıklandığı toplantı Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik ile Gorbon Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gorbon’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Orhan Gorbon, bu işbirliği sayesinde seçilmiş 7 özel ürünlerinin Kaleseramik’in hem yurt içi hem de yurtdışı mağazaların da satışa sunulacağını söyledi. Gorbon, bu işbirliği ile 10 bin metrekarelik ürün satışı hedeflediklerini de belirtti. “Şu anda sadece karo seramik işiyle sektöre geri döndük” diyen Gorbon, daha sonra hediyelik eşya imalatına atılacaklarını ifade etti. Yeni işbirliği ile Gorbon ürünlerinin de yer alacağı Kale mağazalarında; seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, yapı kimyasalları, armatür, mutfak ve banyo mobilyaları, akrilik banyo küvetleri ve duş tekneleri gibi yapı ürünlerinin tamamı tek çatı altında yer alıyor.

“Mado’nun mağazalarını biz yapıyoruz”

Yaptıkları projelerden bahseden Orhan Gorbon, şu anda İstanbul’da Nusret ve Fenix lokantalarının duvar seramikleri Gorbon’un seramikleri olduğunu söyledi. Gorbon şöyle devam etti: “Londra ve Dubai’deki Babaji lokantası, Dubai’deki Rixos Oteli'nin havuzunun seramikleri ve Suudi Arabistan’da Mado’nun mağazalarının duvarlarını biz yapıyoruz.”

2 yıldır İstanbul Pendik’te üretim tesislerinin olduğunu kaydeden Gorbon, “Önümüzdeki yıllarda öncelikle yurt dışı pazarlarına ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Londra ve Dubai’de işbirliklerimiz var. Oralarda mağazalar açmak ve distnbütörlükler kurmayı planlıyoruz. Türkiye’de de özel tasarım seramik işini daha çok müşterilere ulaşarak büyütmek istiyoruz. Daha sonra da hediyelik eşya sektörüne yeniden giriş yapacağız” dedi.

Cironun yüzde 70’ini ihracattan sağlayacak

Geçen iki yıl içinde 2.5 milyon dolarlık satış yaptıklarını belirten Orhan Gorbon, gelecek 2 yıl içinde ise bu rakamı 5 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bu rakamların yüzde 70’ini ise ihracata ayıracaklarını anlatan Gorbon, “Eğer satışlar iyi giderse Kaleseramik ile yaptığımız bu işbirliğinin kapasitemize yüzde 40 etki etmesini bekliyoruz” diye konuştu. Gorbon’un, Kaleseramik için özel ürettiği, ‘Işın’, ‘Anadolu’, ‘Giza’, ‘Akdeniz’, ‘Bursa’ ve ‘Göl’ koleksiyonlarından oluşan karoları, 6 farklı formda ve 11 parlak renk tonunda Kale mağazalarında satışa sunuluyor.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılıyoruz"

Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 12’nci büyük seramik karo üreticisi olarak, 100 ülkede 400 ihracat noktasında Kale markalı ürünlerin satıldığını vurgulayan Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, “Dünyanın her yanına ürünlerini ulaştıran Kaleseramik olarak, rekabette ayrışabilmek, daha fazla müşteriye ulaşmak, sunduğumuz ürün ve servislerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak için kendimizi müşterilerin yerine koyuyoruz. Bu yaklaşımla, bir süre önce ürün teşhirinde bir dizi modernizasyon çalışmaları gerçekleştirerek, yeni mağazacılık anlayışıyla Kale showroomlarında değişim başlattık.

Bütünsel çözümlerle müşterilerimizin beğenisini kazanacak ürünleri, sektöre yeni bir soluk getirecek vitrin, mekan ve kullanım alanları ile sunmayı hedefliyoruz. Bugün Kaleseramik olarak, öncü ve pazar lideri markalarımızla, gerek kendi ürettiğimiz gerekse işbirliklerimizin hayata geçirdiği ürünleri, mağazalarımızda bir arada sunuyoruz. Özellikle bizim gibi özgün ürünler geliştirme çabası içinde olup tasarımı ön planda tutan ve samimi marka algısına sahip Gorbon’u, Kale ürünleri ile buluşturarak, müşterilerimizin taleplerini karşılamak için önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.