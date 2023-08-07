Yerli akıllı savunma sistemi Hydro-Gids, IDEF'23’te tam not aldı

Fuara ve fuarda sergiledikleri ürünlere ilişkin açıklamalarda bulunan Gürbağ Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, kendilerine karşı gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, yerli akıllı savunma sistemi Hydro-GIDS ile yerli ve yabancı katılımcılardan tam not aldıklarını söyledi.

Gürbağ Hydro-GIDS akıllı savunma sisteminin, gelebilecek tehditlere karşı savunmada bütünleşik, sürdürülebilir ve eşgüdümlü bir anlayış sunduğunu anlatan Bağıban, dron ve dolanan mühimmat tehditlerini çok düşük maliyetlerle imha edecek özellikte geliştirildiğini bildirdi.

IDEF Fuarı’nın küresel savunma endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Bağıban, şu açıklamalarda bulundu:

“Gürbağ Savunma olarak uluslararası savunma sektörünün önde gelen katılımcıları arasında yer almış olmak bizler için gurur kaynağıdır. Fuar kapsamında en son teknolojileri ve yenilikçi çözümlerimizi sergilemek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bu yılki katılımımızla bir kez daha sektördeki gücümüzü ve liderliğimizi kanıtlamış olduk.”

Hydro- Gids alanında kaynak olacak bir çalışma

Batuhan Bağıban, daha önce Hydro-GIDS ile saha testlerine başladıklarını, 50 kilograma kadar atış yaptıklarını, şimdi de 200 kilogramı tamamladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

“800-1.200 kilograma kadarlık kısımları da aşamalı olarak sürece dahil etmeye başladık. Bu, dünyada alana kaynak teşkil edecek ilk çalışmalardan biriydi. Hem yerli sanayinin gücü açısından hem de uluslararası pazarın bize olan ilgisi açısından oldukça önemli mesajlar içeriyordu. Buradaki saha test faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Çalışmamız, dolanan mühimmatların etkinliğini artırmak için bir üründür. Bu ürün sadece dolanan mühimmat ve roketlerle sınırlı değildir. Denizaltılarda torpido fırlatmada ve hava araçlarındaki ilk mühimmat fırlatma itkilerinde kullanılabilir bir hidrojen itki sistemidir. Hidrojen itki, geniş bir pazar ve kullanım alanı sunarak deniz platformlarında dikey fırlatma sistemlerine alternatif olarak kamikaze dronların pist ve havaalanı gerektirmeden kullanımını sağlar. Ayrıca ürünümüz ekonomik yönden de avantaj sağlamıştır. Mühimmatların etkinliğinin yanı sıra ekonomik boyutu da önemli bir faktördür ve hidrojen itki bu konuda avantajlıdır. Rakip çözümler, sürdürülebilirlik, bakım ve onarım açısından birçok zorlukla ve yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor.

Yıl sonuna kadar tüm test faaliyetleri tamamlanmış olacak

Gürbağ Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Bağıban, Hydro- GIDS Akıllı Savunma Sistemi’ni artık tam anlamıyla tamamladıklarının ve yakın zamanda sahada kullanmaya başlanacağının müjdesini verdi.

Bu ürünün 2 kilogramdan 1.000 kilograma kadar geniş bir yelpazede bulunan farklı tipteki mühimmatları her türlü platformda fırlatabildiğini dile getiren Bağıban, “Bu özellik sayesinde, kara, deniz ve hava araçlarında yaygın bir şekilde kullanılabilir ve uyum sağlayabilir. Yıl sonuna kadar sistemin tüm test faaliyetlerini tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.