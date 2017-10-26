Yerli arama motoru 'Yaani' ile yurdun datası yurtta kalacak!

26 Ekim 2017

Selenay YAĞCI

Dijital operatör yolculuğuna devam eden Turkcell, yerli arama motoru Yaani’yi tanıttı. Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için önemli bir mesafe kat eden Turkcell, Yaani arama motoru ile Türkiye’yi kendi arama motoruna sahip ülkeler kategorisine çıkarıyor. Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani’nin dün itibariyle kullunıma sunuldu.

Yaani'yi diğer arama motorlarından ayrılan en önemli özelliği ise Türkçe biliyor olması. Anadili Türkçe olan Yaani Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçlarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öğrenen algoritmaya sahip Yaani, tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına göre gelişecek. Aramaları da kişiselleştirebilecek. Günlük hayatın tamamen mobil iletişim üzerinden yürütülmesinden hareketle ilk etapta mobil uygulama olarak tasarlanan Yaani, konum tabanlı aramalarda ise Türkiye’yi iyi bilmesiyle de iddialı. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor.

Örneğin Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor. Veya yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafeleri, iletişim bilgileri ile birlikte görebiliyor.

Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçildiğini ve artık verinin en önemli güç olduğunu vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak için tüketilen dijital verileri Türkiye’de tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorunda olunduğunu bir kez daha hatırlattı.

Türkiye’de cari açıktan, enerji açığından birçok açık tartışıldığını söyleyen Terzioğlu, “Data açığından hiç bahsetmiyoruz. Ürettiğimiz data Türkiye’de saklanmıyor, işlenmiyor, sevis haline getirilerek hizmete sunulmuyor. Tükettiğimiz datanın yüzde 96’sı yurtdışında tutuluyor" dedi.

Yaani Türkiye’deki mobil ekosistemi de büyüteceğinin altını çizen Terzioğlu, “Şu anda Turkcell servislerini sırayla entegre ediyoruz ancak yakın zamanda dileyen yazılımcıların kendi servislerini Yaani ile entegre edebilecek hale gelecek. Bu sayede yepyeni iş fırsatları ortaya çıkacak” diye konuştu. Terzioğlu, Arama motorunun isminin neden Yaani olduğu ise şöyle açıkladı: “Türkiye’nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik. Türkçede çok fazla kullandığımız bir kelime olan “Yaani” bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay.” Öncelikli hedeflerinin Türkiye ve Türkiye’de yüzde 25’lik pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini olduğunu kaydeden Terzioğlu, “Yaani de diğer servislerimiz gibi herkese kapısını açacak ve globale açılacak” dedi.

En ucuz seçeneği gelecek

Yaani Turkcell servisleri ile entegre çalışıyor. Örneğin Yaani üzerinde şarkı arattığınızda fizy entegrasyonu sayesinde aradığınız şarkıyı fizy uygulamasında dinlemeye başlıyorsunuz. Terzioğlu TV+, Paycell gibi servisleri de Yaani ile entegre çalışır hale getireceklerini ve yakın zamanda alışverişte en ucuz seçeneği de Yaani üzerinde yapılan aramalarda göstereceklerini söyledi. Yaani’yi indiren Turkcell’lilere 1 GB internet kotası tanımlanırken, Yaani ile yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı kullanıcının internet kotasından düşmüyor. Ek olarak, Turkcell’lilerin hatlarına Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB’lık internet paketi tanımlaması yapılıyor

Hedef: tüm telefonların içinde olmak

Bugüne kadar 2,5 milyondan fazla satılan akıllı cihaz serisi olan T serisinde bundan sonra üretilen her modelinde Yaani yüklü olarak gelecek. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen yerli cihaz üreticilerinden General Mobile hali hazırda Yaani yüklü olarak satılan ilk cihaz. Vestel ile de görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Terzioğlu, “Amacımız Türkiye’de satılan tüm cihazlarda ilk kurulum aşamasında Yaani’nin arama motoru seçeneği olarak kullanıcıya sunulması” diye konuştu.

Navigasyon ve e-mail de yolda

Dataların önemli kaynağının da emailler olduğunu ifade eden Terzioğlu, “Bireysel ve kurumsal e-mail alanlarını da düşünüyoruz. Şuanda öncelikle Yaani’yi web browser olarak da sunmak için çalışışıyoruz. Yaani’nin harita becerisi de entegre olarak içinde ancak ilerleyen dönem de navigasyon uygulaması da çıkaracağız” dedi.