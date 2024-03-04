Yerli girişim FELLAS, hedeflerini büyütüyor

2015 yılında “Sağlıklı beslenmek isteyen herkes için nitelikli ve lezzetli ürünler üretmek” hedefiyle üretime başlayan Fellas, bugün başta ulusal marketler olmak üzere, 80’den fazla ürünüyle 30 bin noktada tüketici ile buluşuyor.

Türkiye’de sağlıklı gıda sektörünün büyüme-sinde önemli rol oynayan marka, aldığı yatırım ile yurt dışında da ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan FELLAS’ın kurucuları Gamze Kavaz ve Mustafa Can Gider; “Bu yatırım ile birlikte FELLAS, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıda gücüne güç katarak hızlı büyümesini devam ettirecektir. Aldığımız yatırım, mevcut kapasitemizi 5 katına çıkarmamızda, ürün gamımızı yenilikçi fikirlerle genişletmemizde ve yurt dışı pazarlara açılmamızda itici bir güç olacaktır” dediler. Son 2 Yılda %750 Büyüme Türkiye’nin ilk süper gıdalarla zenginleştirilmiş fonksiyonel atıştırmalık bar ürün ailesini üreten Fellas son 2 yılda %750 büyüyerek bir rekora imza attı. Aldığı bu yatırımla önümüzdeki dönemlerde 200’den fazla kişiye istihdam yaratacak olan marka, %65 olan kadın çalışan oranını da arttırmayı hedefliyor. Bugün, 30.000’den fazla satış noktasında tü-keticiler ile buluşan Fellas, sağlıklı yiyeceklerin de lezzetli olabileceğini kanıtlayarak, sağlıklı gıda sektörünün sürdürülebilir büyümesine destek veriyor.