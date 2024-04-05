Yerli teknoloji şirketi, küresel liderlerle aynı listeye girdi

Küreselleşmenin hızlandığı iş dünyasının yoğun rekabet ortamında başarılı olmanın yolu işletmelerin varlıklarını, çalışanlarını, operasyonel süreçlerini verimli bir şekilde yönetmesinden geçiyor.

Tam da bu noktada gerçek zamanlı konum sistemleri (RTLS), şirketlerin birçok iş kolunda verimliliklerini artırırken, maliyetlerden de tasarruf etmesini sağlıyor. The Business Research Company’nin raporuna göre navigasyon, envanter, varlık, personel ve ağ güvenliğinde kullanılan RTLS’in değerinin önümüzdeki 5 yılda 11,29 milyar dolardan 32,52 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Özellikle sağlık sektöründe sıkça kullanılan bu sistemler, pazarın büyümesini desteklerken bu alandaki yenilikleriyle dikkat çeken yerli teknoloji şirketleri ise başarılarıyla ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor.

Son olarak, hem sağlık sektöründe hem de endüstriyel alanlarda dönüşümü destekleyen, donanım, yazılım ve sistem entegrasyonu hizmetlerini kapsayan geniş bir çözüm portföyü sunan Litum, Fast Company’nin Business Services Kategorisinde "Dünyanın En İnovatif Şirketleri 2024" listesine girdi. Litum Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Ülkü ise konuya dair, “20. yılımızı kutlarken, Fast Company tarafından dünya devleriyle birlikte tanınmaktan onur duyuyoruz. Bu gelişme, ekibimizin yıllardır verdiği emeğin bir sonucu. Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan nadir şirketlerden biri olarak, ülkemizi küresel arenada temsil etmeye ve her gün daha yenilikçi çözümler üreterek insanların hayatını iyileştirmeye devam edeceğiz.”

“Fast Company’deki başarımızın rüzgarıyla çalışmaya devam edeceğiz”

Fast Company’nin Business Services alanında "Dünyanın En İnovatif Şirketleri 2024" isimli listesinde yer almalarını sağlayan unsurları sıralayan Litum Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Ülkü, “Bu başarının temelinde forklift güvenliğini artıran çözümlerimiz yer alıyor. Bunun yanı sıra, yarı otomatik navigasyon ve ürün toplama sistemleri gibi yenilikçi uygulamalarımızın çalışanların güvenliğini ve işyerlerinin verimliliğini önemli ölçüde optimize etmesi de bu temele katkıda bulunuyor. RTLS alanındaki yeniliklerimizle dikkat çekerken sağlık sektöründen üretim alanına kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz çözümlerle endüstrileri dönüştürüyoruz.” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak RTLS verilerini etkili çözümlerimizle bir araya getiriyoruz. Böylece, iş yerlerinin optimizasyonu ve iş sürekliliği konularında da öncü bir rol oynuyoruz. Performansımızın adeta bir ödülü niteliğindeki başarımızın rüzgarıyla da gelecek dönemde, konum tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümlerimiz aracılığıyla iş yerlerinin güvenliğini ve verimliliğini artırıp sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”