Yeşil çelik ‘Tosyali V-Green’ ile daha az karbon ayak izi

Tosyalı, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis, 10 milyon ton yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla büyümeye devam ederken katıldığı fuarlarda da sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünleriyle demir-çelik sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor.

Tosyalı, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen dünyanın en önemli demir çelik fuarı olan Tube & Wire Fuarı’nda da tüm sektörün ve katılımcıların ilgi odağı oldu. Fuara grup şirketleri ile katılan Tosyalı, 2 stant ile dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerini ağırladı. Tosyalı fuarda, yurt dışındaki iş ortaklarının yer aldığı 200 kişilik özel bir grubun katılımıyla gerçekleştirdiği Gala’da hem sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını hem de yeşil çelik vizyonunu temsil eden ‘Tosyalı V-Green’ markasının tanıtımını yaptı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Yeşil çelik üreticisi olarak sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla dünyada örnek gösteriliyoruz”

Bu özel toplantıda konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı olarak 5 yıl içinde dünyanın en büyük 20 şirketi arasında yer alma hedefiyle, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yaparak global büyümemizi sürdürüyoruz. Bunun için hem yeşil çelik üretecek tesis yatırımları yapıyor hem de bizi daha da güçlendirecek stratejik satın almalar gerçekleştiriyoruz. Mevcut yatırımlarımız ve farklı ülkelerdeki tüm yatırım planlarımız tamamen yeşil çelik odaklı. Tosyalı olarak yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisi konumundayız. Sadece “Geçen yıl dünyanın çevresinde 16 tur atacak kadar boru ürettik”. Türkiye’de Marmara bölgesinde yapacağımız yeni yatırımlarla ERW boru üretim kapasitemizi daha da artırıyoruz. Bir süre önce İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden STS fabrikasını satın alarak Avrupa’daki konumumuzu daha da güçlendirdik. Avrupa’daki birçok projede sürdürülebilirlik adına sorumluluk üstleniyoruz. Kısa bir süre önce Almanya’nın en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan "Ren Su Taşıma Boru Hattı" (RWTL) ihalesini lider yeşil çelik üreticisi özelliğimiz sayesinde Tosçelik Spiral şirketimiz ile kazandık. Hem Afrika kıtasında hem de körfez bölgesinde yeni ve büyük yatırımları odağımıza aldık. Yeşil çelik üreticisi olarak üretim tesislerimizle ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızla dünyada örnek gösteriliyoruz” dedi.