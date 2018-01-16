Yılbaşında vitrindeki ürünü bile sattı, kârlılık yüzde 20 arttı

16 Ocak 2018

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

Brooks Brothers Türkiye Genel Müdürü Füsun Kuran, geçen yılın ilk iki ayının çok kötü, son iki ayının ise muhteşem geçtiğini, Aralık ayında cirolarının önceki yıla göre yüzde 40 arttığını açıkladı. Kuran, “Yurtdışına gitmeyen, dışarı çıkmayan yılbaşında hediye aldı. Talebe yetişemeyince mağazalarımızın vitrinine koyduğumuz kravat ağaçlarını bile sökmek zorunda kaldık” dedi.

Bu yıl 200’üncü yılını kutlayan markanın kravatları 250 TL ile 450 TL üzerinde değişiyor. Rahmi Koç’un Türkiye’ye getirdiği markanın satışlarının yüzde 40’ını ütü gerektirmeyen ve özel dikimi aratmayan spesifik ölçülerdeki gömlekler oluşturuyor. Marka gücünü, terzilik geçmişi ile kopyalanamayan ütüsüz pamuklu kumaşı birleştirebilmesinden alıyor.

En çok satışı Zorlu’da yaptı

200 yıldır hazır giyim sektörüne yön veren Brooks Brothers, 2013 yılında Türkiye pazarına Rahmi Koç’un şirketi RMK Classic Giyim çatısı altında girdi. Brooks Brothers ilk mağazasını 2013 yılında 400 bin euroluk yatırımla Zorlu AVM’de açtı. Genel müdür Kuran, hala en çok satışın bu mağazada yapıldığını söyledi. Marka, 2014 yılında ise ikinci mağazasını Akasya AVM’de hizmete soktu. 2015 yılında Ankara Panora AVM ve İzmir Konak Pier AVM mağazalarını, 2016 Aralık ayında ise İstinye Park AVM mağazasını açtı. RMK Classic Giyim çatısı altında hizmet veren Edwards markasında da Brooks Brothers ürünleri satılıyor. RMK Classic Giyim 5 yıl içinde Edwards mağazalarının sayısını 15’e çıkarmayı hedefliyor. Brooks Brothers, 2017 yılında yüzde 30 büyüme ile hedefini aştı. Kârlılık ise yüzde 20 arttı. Füsun Kuran 2018 hedefl erini ise şöyle ortaya koydu: “2019’a kadar bayilik sistemi ile mağaza sayısını 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Yeni illere de acılacağız. Gaziantep örneğin radarımızda. Brooks Brothers olarak 2018’de yüzde 20 kâr ile yüzde 40 ciro artışı planlıyoruz.”

Takım elbiselerimiz İtalya'da, gömlekler ABD'de dikiliyor. Diz çoraplarımız da büyük ilgi çekti. Pantolonundan bacağı görünmesin isteyenler 10'ar 10'ar satın alıyor.

En şık sponsor unvanını aldı

Brooks Brothers 2016 yılında Beşiktaş Spor Kulübü’nün resmi giyim sponsoru oldu. Kuran, 9 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen FIFEX (Futbol Endüstrisi ve Forum Fuarı) tarafından verilen Futbol Endüstrisi Ödülleri’nde “En Şık Sponsor” ödülüne layık görüldüklerini açıkladı. Marka, yeni tasarımları ile genç beyaz yakalıları da hedef kitlesinin merkezine oturtuyor. Brooks Brothers sadece erkeklere yönelik ürünler de tasarlamıyor. Günümüzün en ilham verici ve yetenekli Amerikan tasarımcılarından Zac Posen, 5 yıl önce Brooks Brothers için tasarımlar yapmaya başladı.

Mağazalarda tax free satışın oranı yüzde 18'e geriledi, lüks markaların işi zor

Füsun Kuran aslında bir mali müşavir. Ancak Stefanel’in yönetimindeki başarsıyla perakendenin ruhunu çok iyi okuduğunu gösterdi. Şimdi Brooks Brothers’ın 20’yi aşkın ülkedeki operasyonlarındaki tek kadın genel müdür. Kuran, Türiye’de perakendeciliğin son dönemde turizmdeki Ortadoğu ağırlığının da etkisiyle bir dönüşüm içinde olduğunu anlattı. Turist başına harcamanın gerilemesi sektörü ciddi etkiliyor. Brooks Brothers’ın Türkiye’deki satışlarında tax free oranı yüzde 30’dan 18’e gerilemiş. “Türkiye’de artık lüks markaların işi zor” diyen Kuran, özellikle yabancı markalar için kurun da etkisiyle zorlu bir süreç yaşandığını vurguladı.

Tekstilciler ile hazır giyimciler yeni pazarlar için birleşti