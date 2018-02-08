Yıldırım Holding, Güney Afrika’da maden peşinde

08 Şubat 2018

Kerim ÜLKER

Türk maden şirketleri arasında uluslararası pazarda en aktif şirketlerin başında Yıldırım Holding geliyor. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan ve Amerika kıtasında maden işletmeleri bulunan Yıldırım Holding, rotasını Afrika kıtasına çevirmiş durumda. Sahra Altı ülkelerde heyetler yollayan Yıldırım Holding, Güney Afrika’da yatırım yapmak için ilk adımı attı. Cape Town’da düzenlenen Maden Indaba 2018 etkinliğinde konuşan Yıldırım Holding’e ait Yılmaden yöneticilerinden Görkem Kavçak, uzun vadeli stratejik ortaklık dahil bir çok alanda işbirliği fırsatlarını incelediklerini belirtti.

Cironun yüzde 60’ı dışarıdan

Yıldırım Holding’in bu ülkede ilgilendiği madenler ise kobalt, vanadyum ve molibden. Bilindiği üzere 2013’te Rus madencilik şirketi Mechel’in krom varlıklarını satın alarak Kazakistan’ın kuzeybatısındaki Voskhod Group tesislerini de bünyesine katan Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım, aralık ayında devlet başkanı Nursultan Nazarbayev ile soda yatırımını görüşmüştü. 21 ülkede faaliyet gösteren Yıldırım Holding, 2016’da 1.5 milyar dolarlık ciro elde etmiş, bunun yüzde 60’ını yurtdışından sağlamıştı.