Yıldırım Şirketler Grubu, 45. İstanbul Maratonu’nda en çok bağış toplayan kurum oldu

Deprem bölgesinde hayatın sürdürülebilir ve sosyal bir şekilde yeniden inşa edilmesine destek olan Yıldırım Şirketler Grubu’nun Pazarlama Grup Başkanı Zeycan Yıldırım, yaşanan doğal afetin ardından harekete geçtiklerini ve depremzedelerin ihtiyaçları için yetkili makamların duyuruları doğrultusunda yardıma devam ettiklerini söyledi.

Zeycan Yıldırım; “Sahip olduğumuz sosyal sorumluluk vizyonu ile İstanbul Maratonu’na Hatay için katıldık. Bir kez daha Hataylı depremzedelerin yanında olmak istedik. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da doğal afetlerde zarar görenlerin yanında durmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım ilk günden itibaren depremzedelere yardım eli uzattı

Yıldırım Şirketler Grubu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında yer aldı ve acıların dinmesi için sorumluluk bilinciyle birçok farklı destek gerçekleştirdi. Kurulan 155 kişilik arama ve kurtarma ekibiyle AFAD koordinasyonunda 13 gün boyunda Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’da görev aldı. Ekip, enkazdan 6 kişiyi sağ çıkarmayı başardı. Bu süreçte su, acil yardım malzemesi ve kömür taşıyan 7 Tır, zorlu afet şartlarındaki depremzedelere yardım etmek amacıyla Yıldırım tarafından deprem bölgelerine gönderildi. Bölgeye gönderilen maske, eldiven vb. sağlık ürünleri, sağlık ocaklarına, hastanelere ve Kızılay’a ulaştırıldı. Grup çalışanlarının ve birinci dereceden akrabalarının geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Hatay’da çadır kent oluşturuldu.

Grubun global iştirakleri arasında bulunan İtalya’daki YILPORT Taranto ve Ekvador’daki Puerto Bolívar limanları, deprem mağdurlarına yardım etmek için var güçleriyle çalıştı. YILPORT Taranto, NATO’nun temin ettiği 1000 adet konteyneri barınma alanı oluşturmak için deprem alanına sevk etti, YILPORT Puerto Bolívar, Ekvador vatandaşlarının ve Ekvador devletinin desteğiyle, acil yardım malzemelerinin yer aldığı 2 adet konteyner sağladı. St. Petersburg’da bulunan Türkiye Başkonsolosluğu ve Yıldırım’a bağlı Tikhvin Ferroalloy Fabrikası koordinasyonuyla 20 adet çadır, deprem bölgesine uçakla gönderildi.

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nın destek ve dayanışma çağrısı üzerine Yıldırım Grubu çalışanları tarafından bağışlanan toplam 107 yardım paketi hazırlanarak deprem bölgesine iletildi. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile yapılan iş birliğiyle, deprem mağduru kadın ve çocuklara depremin yıkıcı etkilerini atlatabilmeleri için psikolojik destek sağlandı. Hatay’daki Mayadağı Köyü’nün yardım çağrısı üzerine köy halkının gıda ve ilaç ihtiyaçları için 20.000 TL tutarında yardım yapıldı.

Depremden etkilenen hamile kadınlara yardım ulaştırmak üzere kadın Yıldırım çalışanlarının adına UNFPA’e (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) bağış yapıldı. Eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için depremden zarar gören lise ve üniversite öğrencilerine bilgisayar bağışlandı. 23 Nisan’da başlatılan “Mutlu Çocuklar için Oyuncak Kampanyası” ile 4-12 yaş arasındaki çocukların mutlu bir Çocuk Bayramı geçirmeleri sağlandı.

Hatay’da yeni bir yaşam alanı kuruluyor

Hatay 100. Yıl Köyü, bir grup iş insanın gönüllü olarak bir araya gelerek başlattığı Umut Blokları (Blocks For Hope) inisiyatifi ile Jandarma Asayiş Vakfı (JAV), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, STK’lar ve yerel iş gücü arasında kurulan, depremin etkilediği bölgenin geleceğine açık kaynak çözüm sunmayı amaçlayan bir iş birliği olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde kurulacak. Proje kapsamında, 120 dönüm arazi üzerinde 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklindeki dairelerden oluşan 300 yaşam ünitesi yanı sıra kreş, ilköğretim okulu, kütüphane, spor alanları, ibadethane, pazar yeri ve paylaşımlı iş yeri de yer alıyor. Sonrasında köy, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yurt ve eğitim binaları olarak değerlendirilecek.

Maraton kapsamında sporcular için 42 kilometre ve 15 kilometre yarışlarının yanı sıra, 8 kilometre kurumsal koşu ve 8 kilometre halk koşusu gerçekleştirildi. Yıldırım Gönüllüleri, geçen seneki maratonda mor formaları, sancak ve bayraklarıyla yer alarak kadına karşı şiddetle mücadele için koşmuşlardı.