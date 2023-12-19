Yıldız Holding, GES yatırımı ile yeşil dönüşüme hız verdi

Tüm değer zincirinde 2050 yılında ‘net sıfır’ karbon emisyonu hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma çalışmalarına devam eden Yıldız Holding, yeşil dönüşüm kapsamında enerji verimliliği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Yıldız Holding’in ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürüten Aytaç Gıda; Chint Group iştiraki Astronergy iş birliğiyle Çankırı Çerkeş’teki fabrikasında kurulacak 6 MWp arazi tipinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için anlaşma sağladı. Yıldız Holding’in Çamlıca’daki kampüsünde düzenlenen imza törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Aytaç Gıda Murahhas Azası ve Genel Müdürü Erhan Çetin, Chint Group Yönetim Kurulu Başkanı Cunhui Nan, Uluslararası Yatırım Direktörü Sean Xu ve Chint-Astronergy Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Kaya katıldı.

Proje 9 ayda bitecek

İmza töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Yap- İşlet iş modeliyle hayata geçirilecek olan GES projesinin yaklaşık 9 ayda bitirilmesinin planlandığını açıkladı. Mehmet Tütüncü, “2050 yılında tüm değer zincirimizde net sıfır karbon emisyonu hedefimiz doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğumuza devam ediyoruz. ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği uygulamaları sayesinde yeşil dönüşüm yolculuğumuza hız verdik. Tüm ekosistemimizle birlikte dönüşmek hedefiyle Yıldız Holding’de taahhütlerimizi somut aksiyonlarımızla destekliyoruz.

Bugün vardığımız anlaşmayla Aytaç Gıda’nın Çankırı’da faaliyet gösteren fabrika arazisinde 6 MWp kapasiteli GES kurulumu gerçekleşecek. Bu sayede fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu yatırımı Aytaç Gıda tükettiği elektrikten daha fazlasını üretebilecek. Yıldız Holding’in yenilenebilir enerji konusundaki yatırımları diğer tüm şirketlerimizde hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Ürünlerini geniş bir tüketici kitlesiyle buluştururken sorumlu üretime çok önem verdiklerini söyleyen Aytaç Gıda Murahhas Azası ve Genel Müdürü Erhan Çetin, “Yenilenebilir enerjiyi kullanarak tüm elektrik ihtiyacını kendi karşılayan şirket olma hedefimiz doğrultusunda da bu yatırımı çok değerli buluyorum. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimizle enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Yenilikçi çözümler sunuyor

Yenilenebilir enerji kullanmak isteyen müşterilerine yenilikçi çözümler sunduklarını söyleyen Astronergy Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Kaya, anlaşma kapsamında Aytaç’ın Çankırı’da bulunan tesisine 6 MWp gücünde arazi tipi GES kurulumu yapılacağını söyledi. Proje kapsamında, tüm testlerden geçen kendi üretimleri olan güneş panellerinin kullanılacağını söyleyen Kaya, “Bu kapsamda gıda sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Aytaç Gıda yaklaşık 9 ay sonra enerji ihtiyacını Astronergy güvencesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, hem karbon emisyonunu hem de enerji maliyetlerini azaltmış olacak” dedi.