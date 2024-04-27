Yıldız Holding'den inovasyonda yatırımları katlama hedefi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl "Sorumlu ve Duyarlı Liderlik" ana temasıyla düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nr katıldı.

Yahya Ülker, buradaki konuşmasında Yıldız Holding'in gıda ve perakende sektörlerinin geleceğini dönüştürmedeki etkisine işaret ederek, ana iş kolları olan gıda ve perakende sektörlerinin geleceğini inşa ederken, ekosistemde değer yaratma sorumluluklarını da ön planda tuttuklarını vurguladı.

Pozitif etki yaratan ve sürdürülebilir bir geleceğe ilham veren yenilikçi fikirleri desteklediklerini aktaran Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Paydaşlarımızla birlikte ekosistemi dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz. Sorumlu iş modellerine yatırım yaparak sadece bugün için değil gelecekte de anlamlı olacak çalışma modelleri geliştiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için inovasyona daha fazla kaynak ayırarak, amaç odaklı ürün ve iş modelleri tasarlıyoruz. 2030'a kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Diğer taraftan 'değer yaratma hedefi' doğrultusunda, kadın girişimciliğini güçlendirme konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Yıldız Ventures'ın kuruluşundan bu yana dünya genelinde 85'ten fazla kadın girişimciye 5 milyon doları aşan finansal destek sağlayarak, 'Girişim Sermayesi Fonları' aracılığıyla önemli katkı sunuyoruz."