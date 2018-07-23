Yıldızlar’da hedef; demir çelikte de ilk üçe girmek

23 Temmuz 2018

HAKAN GÜLDAĞ

Orman ürünleri sektörünün önde gelen oyuncusu Yıldızlar Yatırım Holding, yeni girdiği demir çelik sektöründe de başa oynamayı hedefliyor. Amiral gemisi olan orman ürünlerinin yanı sıra farklı sektörlerde yıllık 4.3 milyon TL ciroya ulaşan, dünya genelinde 12 tesiste toplam 3 bin 500’ün üzerinde çalışanı olan Yıldızlar Yatırım Holding, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Holdingin ana üssü olan Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki son yatırımı olan Yıldız Demir Çelik de üretime başlayarak ilk siparişleri de teslim etti.

Yıllık 1.2 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan fabrikada şu an 350 kişilik istihdam var. Bu rakamın birkaç ay içinde 450 kişiye çıkması, 2019 itibarıyla ise 600 kişiye ulaşması bekleniyor.

16 Temmuz 2016'da bayrağı göndere çekti

Fabrika inşaatının 15 Temmuz 2016’daki darbe kalkışmasının ardından hızlandığını hatırlatan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız o günleri şöyle anlattı:

“Yeni bir sektöre girmeye karar vermiştik. Yönetim Kurulu olarak, babam Fehim Yıldız, abim Hasan Yıldız ve ben oturduk konuştuk. 'Durmak yok, yatırıma devam' dedik. 16 Temmuz sabahı fabrikanın şantiyesine geldik. Tüm müteahhitler işi bırakmış bekliyor. İnşaatçı bekliyor, çelikçi bekliyor… Yemekhaneci bile bekliyor. 'Yatırıma devam ettiğimizi nasıl gösteririz' diye kendimize sorduk. Şantiyeye geldik, dediler ki 'İki tane çelik direk var bunu dikebiliriz.' Her iki direği de 16-17 Temmuz’da buraya, araziye diktik. Arasına da Türk bayrağını gerdik ve dedik ki 'Yatırıma devam ediyoruz.' O saatten sonra yatırımın hızlı bitmesi için gerçekten ekstra bir çaba sarf ettik. Bugün ise ne kadar doğru bir karar verdiğimizi net olarak görüyoruz."

Cesareti 'boşluktan' aldı

Hakkı Yıldız, demir-çelik sektörüne giriş nedenlerini sıralarken, özellikle yassı çelikteki Türkiye’nin ithalatına dikkat çekti. Hakkı Yıldız, “Yassı çelikte, geçen yılın rakamlarıyla 9 milyon ton ürünü ithal etmişiz. 4.3 milyon ton ürünüyse ihraç etmişiz. Yani net olarak 4.7 milyon ton açık vermişiz. Bu rakam, yine geçen yılın cari fiyatlarına göre bu açık, 3.5 milyar dolara denk geliyor” diye konuştu. Bu rakamlar etrafında Yıldız Demir Çelik’in yıllık 1.2 milyon tonluk üretim kapasitesine vurgu yapan Hakkı Yıldız, “Yassı çelik olarak haddelenmiş asitlenmiş, haddelenmiş ve galvanizli ürün olarak. 1.2 milyon tonluk yıllık üretim kapasitemiz var. Türkiye’nin yıllık 4.7 milyon tonluk yıllık açığını bizim üretimimizden çıkarın. Hala ortada Türkiye’nin yıllık 3 milyon tonluk açık var. Türkiye, talebe yetişebilmek için hala ithalata devam edecek. İşte o boşluklar bizi cesaretlendirdi. Fiyatına da ton başına 800 dolar dersek, cari açığa satış fiyatıyla 1 milyar dolar gibi pozitif bir katkı verebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Hakkı Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu sektörün orta oyuncusu olmak istemiyoruz. Biz bu sektörde ilk üçte olmayı hedefliyoruz. Çünkü grubun diğer alanlarında hep ya birinci konumundayız ya da sektör ikincisiyiz. Yıldız Demir Çelik’te de kapasiteyi belirlerken, bu makine parkurunu seçerken hedefimiz ilk üçte yer almaktı. Biz dördüncülüğü başarısızlık olarak görüyoruz. Kadromuz bile o felsefede seçildi. Ekip liderlerini belirlerken de hepsine, ‘Kendi ekibinizi bu felsefeyle kurun, hedefiniz bu’ dedim.”

Otomotivci işçinin ne yediğini bile soruyor

Fabrikada üretilecek ürünlerin, özellikle beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerin ihtiyacını karşılayacağını belirten Hakkı Yıldız, her iki sektörün de kalite ‘hassasiyeti nedeniyle’ bu ihtiyacı büyük oranda ithalat yoluyla karşıladığı bilgisini paylaştı. Hakkı Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz daha en başından üretim dizaynını bu ürünleri de üretebilecek bir şekilde seçtik. Otomotiv sektöründe kalite çıtası haklı olarak son derece yukarıda. Abartarak söyleyeyim, otomotivciler yemekhanede işçiye ne yemek yedirdiğini bile soruyor… Bu sektöre servis vermek, bu işin en üstü diye tarif edilebilir. Bu noktada Yıldız Demir Çelik olarak ithalata ikame olacak bu ürünü pazara sunup 'Bu oyun bizsiz olmaz' diyeceğiz."

Entegrasyon bir zorunluluk

Türkiye’de sıcak sac üretimi, Türkiye’de başta Erdemir olmak üzere, birkaç özel sektör şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Sıcak sac, Türkiye’ye, ağırlıklı olarak Rusya’dan, Avrupa’dan, Uzakdoğu’dan ve Almanya’dan geliyor. Hedefler arasında sıcak sac üretiminin de bulunduğunu anlatan Hakkı Yıldız şu aşamada sıcak sac üretimi yapmayacakları bilgisini de aktararak şunları anlattı: “Biz sıcak sacları, hadde tesisimizde inceltiyoruz. Biz 4-5 milim kalındığındaki sıcak sacı burada 0.20 milime indiriyoruz. 0.30 milimetresi mesela dış cephe kaplamalarında kullanılıyor. Otomobil 0.60-0.70 milimetresini kullanıyor. Buzdolabı için ise 0.50 milimetre, radyatör panelleri içinse 1 milimetre kalınlığa indiriyoruz."

Yassı çelik sektöründe hammaddeye ulaşım konusunun önemine dikkat çeken Hakkı Yıldız, “Özel sektör üreticileri sizi rakip olarak gördüğünde, o ürünleri size vermiyor. Hammaddeye ulaşmak her zaman problem. Elde etseniz bile alım bedeli yüksek. O nedenle bu tür yatırımların entegreye dönmesi bir nevi mecburiyet” dedi.

250 milyon dolarlık yatırım tamam

Yıldız Demir Çelik fabrikası 300 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulu… Arazinin kendilerine ait olduğunu söyleyen Hakkı Yıldız, şu ana kadar arazi hariç 250 milyon dolarlık fiili yatırımı tamamladıklarını aktardı. Bu yatırımın yüzde 30’unun öz kaynaklarla yüzde 70’i ise uzun vadeli bir finansmanla halledildiğini vurgulayan Hakkı Yıldız, “Bu konuda grubumuzun, finansal kredibilitesi oldukça yüksek. Şartları gayet iyi ve oldukça da uzun vadeli, başarılı bir finansman modeli oluşturduk” şeklinde konuştu.

'Yeni faz'la beraber 350 milyona çıkacak

Fabrikadaki yeni faz için de harekete geçtikleri bilgisini veren Hakkı Yıldız, “Evvelki hafta sözleşmesini imzaladık. Yeni bir galvaniz hattı ekliyoruz. Bu fazın tamamlanmasıyla beraber 350 milyon dolarlık bir yatırım rakamına ulaşmış olacağız. Bunu da kendi öz kaynaklarımızla çözebileceğiz. Yani evvelki hafta yaptığımız anlaşma finansa yönelik değil, yapımına dönük bir anlaşma” ifadelerini kullandı.

Demir-çelik operasyonu için kendi limanını kullanacak

Yıldız Demir Çelik’in lojistik operasyonlarının kendi limanından gerçekleşeceğini de söyleyen Hakkı Yıldız, Kocaeli’deki 3 milyon ton kuru yük elleçleme kapasitesine sahip İGSAŞ Limanı’na göndermede bulunarak, “Buraya 30 kilometre uzaklıkta kendi limanımız var. Demir çelikteki gibi 1 milyon tonluk bir tonajı üçüncü bir şahsın limanında yapma şansımız olmaz. Gemiden boşalttığımız miktar kadar kamyona yükleyip sahaya getiremiyorsunuz. O zaman da kimse limanında böyle bir alanı size tahsis etmiyor. Dolayısıyla kendi limanınızı kullandığınızda baskı hissetmiyorsunuz, konforunuz artıyor” yorumunda bulundu.