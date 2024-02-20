“Yılın son iki ayında TSS satışımız beş kat arttı”

Esin ÇETİNEL

2023 Haziran ayında Cigna olan ismini değiştiren QNB Sigorta, yeni adı ile hızlı bir büyüme yakaladı. Yeni isme ilişkin reklam kampanyasına kasım ayında başlayan firma yılın son iki ayında dijitalden yaptığı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) satışlarını yaklaşık beş kat artırarak bu alanda müşteri sayısını 100 bine, toplam müşteri sayısını ise 8 milyona yükseltti.

Bugün yüzde 100 QNB Finansbank iştiraki olan QNB Sigorta’nın isim değişikliği sonrası pazar payını hızlı biçimde artırdığını açıklayan QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “2023 yılında müşteri sayımızda TSS’de 50 bin, kredi bağlantısız hayat/ fks ürünlerimizde 180 bin, kredi bağlantılı tarafta ise 280 bin büyüme kaydettik. Büyütmeye de devam edeceğiz” dedi.

Bu iki aylık süreçte yakalanan hızlı büyümede QNB Finansbank’ın bankacılıkta önemli bir marka olmasının büyük önemi olduğuna vurgu yapan Pınar Kuriş, “QNB Finansbank ismi çok iyi biliniyor. Takdir edersiniz ki bir sigorta ürününü bilmediğiniz bir isimle arada banka olmadan satmak daha zor. Sigortacılıkta güven olmazsa olmaz. Şimdi QNB Sigorta olarak onu sağlamış olduk. Son iki ayda bu etkiyi gördük” diye konuştu.

Ana branşlarda büyüme yüzde 98

Bugün QNB Sigorta satışlarının önemli bölümünü ana hissedarı QNB Finansbank üzerinden gerçekleştiriyor. Ana branş dalları ise; hayat, ferdi kaza, Bireysel Emeklilik (BES), Otomatik Katılım (OKS), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS). Bu dallarda geçen sene ortalama yüzde 98 büyüme yakaladıklarını açıklayan Kuriş, 2023 yılı gerçekleşmelerine ilişkinse şu bilgiyi paylaşıyor; “Geçen sene 4,7 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Toplamda 8 milyon adet aktif müşterimiz var.

Daha yeni girdiğimiz TSS’de sene sonunda 100 bin sigortalı sayısına ulaştık. Bankasürans özelinde bakacak olursak hayat ve FKS’de yüzde 9,8’lik pazar payımız ile özel sigorta şirketleri arasında dördüncü sırada yer alıyoruz. TSS’de daha üçüncü yılımızdayız ve bankasürans kanalında yüzde 15,3 gibi çok ciddi bir rakama geldik. Sıralamada da üçüncü özel sigorta şirketiyiz.”

“İhtiyaçlara yönelik hizmetler sunacağız”

Kuriş, bu yıl banka kredilerinin yılın en azından ilk altı ayında biraz yavaş gideceğini bu nedenle kredi bağlantılı ürünlerde büyümenin bundan etkileneceğini öngördüklerini, bu daralmayı yeni ürün ve hizmetlerle aşacaklarını belirterek, şunları söyledi; “Bu nedenle diğer taraftaki aktivitelerimizi artırarak devam edeceğiz. Çeşitlilikten kastımız ürün ve kanal…

Ürün bazında müşteri ihtiyaçlarına özel ürünler sunmaya devam edeceğiz. Kredili hayatta işsizlik teminatını geçen sene itibariyle rafa koymuştuk. Yanına tehlikeli hastalık teminatını da ekliyor olacağız. Ekonomik şartlar nedeniyle market ve akaryakıt alışverişlerinde indirim veya hediye çeki gibi müşterilerimizin bütçesine de destek olacak ‘bütçeme destek hayat sigortası’ çıkarttık. Primini geri ödeyen dövizli sigortamız mevcut ancak burada da çeşitliliğe gideceğiz. Bir versiyonunu daha hayata geçireceğiz”

“Yedi fonumuz ilk beşte”

Bu sene BES tarafında kısmi çıkış ve temlik gibi fonksiyonların eklenmesi ile birlikte hareket yaşanmasını bekleyen Kuriş, “Ayrıca tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) geçişin son çeyrekte olması hedefleniyor. Onunla birlikte işveren katkısı da devreye girecek. Önümüzdeki seneler için önemli bir atılım olacak” dedi. Kuriş, hali hazırda BES planı satın alan müşterilerine 23 adet emeklilik fonu sunduklarını 2023 yılında bu fonlardan yedi tanesinin tüm BES fonları içinde ilk beşte yer aldığı bilgisi de paylaşıyor.

“Hedef 9 milyon müşteri”

Pınar Kuriş, 2024 yılı büyüme hedefleri şöyle anlatıyor; “Biz, 2023’te TSS’de müşteri sayımızı 50 binden 100 bine çıkarttık. Bu sene ise 150-170 bin müşteri hedefimiz var. Toplam müşteri sayımızı ise 8 milyondan, 9 milyon civarına çıkarabiliriz. Yani %10-15 büyüme hedefimiz var. Tabii burada kredi tarafının nasıl işleyeceği önemli. Bugün prim üretimimizin yüzde 36’sı kredi bağlantısız ürünlerden geliyor. Bu da önemli bir oran. İki sene önce bu yüzde 20’lerdeydi şimdi 36’lara geldik.

Hedefimiz ise bunu %50 – 50’ye getirebilmek.” Bu sene BES tarafında ise kısmi çıkış ve temlik gibi fonksiyonların eklenmesi ile birlikte hareket yaşanmasını bekleyen Kuriş, “Ayrıca TES’e geçişin son çeyrekte olması hedefleniyor. Onunla birlikte işveren katkısının da devreye girmesi ile beraber aslında ikinci basamak bir ürünün raflara konması söz konusu” dedi.