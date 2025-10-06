Yıllık 500 bin ton hurda çelik ‘vasıf’ kazanacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de imalat sana­yinin vasıflı çelik ihti­yacını karşılamak için kolları sıvayan Hasçelik, 150 milyon euroluk yatırımla Bile­cik’te yüzde 100 geri dönüşüm tesisi kurdu. Altı üretim tesisi ve sekiz çelik servis merkeziyle faaliyet gösteren Hasçelik, Os­maneli’deki yeni tesisinde yıl­lık ortalama 500 bin ton hur­da çeliği vasıflı hale getirerek, stratejik sektörlere yarı ma­mul olarak verecek.

Yıllık ka­pasitesi 375 bin ton olan hadde­hane ile Hasçelik, Türkiye’nin vasıflı çelikte dışa bağımlılı­ğını azaltmayı, yüksek katma değerli üretimle ihracatta re­kabet gücünü artırmayı ve sa­nayiyi uluslararası alanda da­ha dirençli hale getirmeyi he­defliyor. Bölge ekonomisine de katkı sunması beklenen tesis­te 225 kişinin istihdam edildiği bildirildi. Türkiye’de yeşil çelik üretiminde yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belir­ten Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Na­ci Faydasıçok, Bilecik’teki çe­likhanede Türkiye’nin ‘en yeşil’ çeliğini üreteceklerini söyledi.

“Uzaya gidecek araçlarda da yer alacağız”

Fabrikanın üretim zincirine katkısını anlatan Faydasıçok, “Bu çelikhanemizde üreti­len kütükler, Gebze’deki sıcak haddehanemizde haddeleni­yor, tamamlama hatlarımızda yüzde 100 çatlak kontrolün­den geçerek otomotiv, makine, savunma, enerji, raylı sistem­ler ve havacılık gibi stratejik sektörlere ham madde sağlı­yor. İnanıyoruz ki, ileride ül­kemizden uzaya gönderilecek araçlarda da Hasçelik’in çelik­leri yer alacak” diye konuştu.

Bilecik’teki yeni tesisin, sana­yiye sağladığı katma değerin yanında, bölgesel istihdama ve yerel ekonomiye de önemli katkılar sunacağını dile geti­ren Faydasıçok, şöyle devam etti: “Yeni çelikhane, yüzlerce kişiye doğrudan ve dolaylı is­tihdam sağlayacak, bölge eko­nomisini hareketlendirecek ve gençlerimize yeni kariyer imkânları sunacak. Bölgedeki nitelikli iş gücünü destekleyen ve gençlere yeni kariyer fır­satları sunan bu yatırımla, ay­nı zamanda yerel ekonomiye kalıcı bir dinamizm kazandır­mayı hedefliyoruz. Bunun ya­nında Türkiye’nin sanayi hari­tasına güçlü bir katkı sağlaya­rak Bilecik’i çelik üretiminde önemli bir merkez haline ge­tirmeyi hedefliyoruz. Yeni çe­likhanemizi yalnızca sektörel bir büyüme adımı olarak değil, aynı zamanda Bilecik’in sos­yoekonomik gelişimine kat­kı sunacak stratejik bir hamle olarak değerlendiriyoruz.”

Yeni fabrikanın çevreci özel­likleri ile üretim anlayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını di­le getiren Faydasıçok, “Tama­men hurda metalden üretim yaparak çevresel ayak izimizi azaltacak, geri dönüşüm eko­nomisine katkı sağlayarak Tür­kiye’deki vasıflı çelik üretimin­de dönüşümün ilk adımı ola­cak. Bu çelikhane, Türkiye’nin en yeşil çeliğini üreten tesisi. Yatay hurda besleme, manye­tik karıştırıcılı fırınlar, ters os­mosla suyun geri kazanımı ve yağmur suları dahil tüm atık suların yeniden değerlendiril­mesi sayesinde çevreci bir üre­tim gerçekleştiriyoruz. Avru­pa’da devreye girecek sınırda karbon vergisine bugünden ha­zırız” dedi.

13 kişiden bin kişiye uzanan yolculuk

Hasçelik’in kuruluş öyküsü ve başarı yolculuğunu da an­latan Adnan Naci Faydasıçok, “Hasçelik’in temelleri, 1968 yılında babamız Hasan Fay­dasıçok’un Konya’da ticarete başlamasıyla atıldı. Dürüst­lüğü, çalışanın ve müşterinin hakkını gözetmeyi ve helal ka­zancı bize öğretti. Kardeşler olarak 1990’lı yıllarda aldığı­mız emaneti önce İstanbul’a, oradan da Konya’nın yanı sı­ra Ankara, İzmir, Bursa, Ada­na ve Gaziantep depolarımız­la sanayinin olduğu her yere taşıdık. Konya’da 13 kişilik bir ekiple başlayan Hasçelik, bu­gün 6 fabrikada üretim yapan, bini aşkın çalışanı olan bü­yük bir değer zincirine dönüş­tü” ifadelerini kullandı. Bugün üretiminin yüzde 15’ini ihraç eden Hasçelik, dolaylı olarak da yüzde 80 ihracata çalışıyor.

Tesis kendi elektriğini üretecek

Tamamen çevreci bir yapı ile kurulan tesiste kullanılacak elektrik için de GES yatırımı yapacaklarını duyuran Naci Faydasıçok, “Bunun için geçen hafta 22 milyon dolarlık yatırım imzasını attık. Bu yatırımı yılbaşında devreye almayı planlıyoruz” dedi. Hasçelik, karbon ayak izini azaltma konusunda yalnızca üretim süreçlerinde değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımları, atık su geri kazanımı ve İSG odaklı sosyal programlarla da bütünsel bir model uyguluyor. Faydasıçok, "Küresel iklim krizinin derinleştiği bir dönemde sanayinin dönüşümüne öncülük etmek zorundayız. Bu yatırım da bizim için yalnızca kapasite değil, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltan, enerji verimliliğini artıran ve dijitalleşmeye dayalı bir dönüşüm hamlesidir” dedi.

“Kriz dönemleri aynı zamanda fırsattır”

Mevcut ortamın yatırım için çok elverişli olmadığını ama Hasçelik olarak geleceğe yatırım yaptıklarını söyleyen Adnan Naci Faydasıçok, “Kriz dönemleri aynı zamanda fırsattır. Biz kriz sonrası doğacak fırsatlara odaklandık, geleceğimize güvendik. ‘Her fabrika bir kaledir’ inancıyla yatırımlarımızı ülkemize yapıyor, imalat sanayine destek oluyoruz” diye konuştu.

“SKDM’yi risk değil fırsat olarak görüyoruz”

Hasçelik’in Bilecik fabrikasının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Çelik üretiminde bu yıl itibarıyla Avrupa’da birinci, dünyada yedinci büyük üreticiyiz. Sektörümüz, yılın ilk dokuz ayında 12,5 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk beş sektörü arasındaki yerini pekiştirdi. Bugün, sıcak haddelenmiş vasıflı çeliklerden soğuk işlenmiş ve galvanizli saclara, yüzeyi işlenmiş ve kaplanmış parçalara uzanan, farklı sahalarda ihtiyaç duyulan özel çelik bileşenlerini yerli ve millî imkânlarla üretebilen bir Türk çelik sanayi var.

Çelik başta olmak üzere, metal sanayimizin tüm kollarının rekabetçiliğini ve verimliliğini artıracak adımları atmakta kararlıyız. Sektörümüzü doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek küresel trendleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle de en büyük ticaret ortağımız AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile birlikte demir-çelik, çimento gibi sera gazı salınımı yoğun sektörlerde oyunun kuralları adeta yeniden yazılıyor. Biz sektörlerimiz için bunu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” dedi.