Yıllık 500 bin ton hurda çelik ‘vasıf’ kazanacak
Hasçelik, Bilecik’te 150 milyon euroluk yatırımla hurda geri dönüşüm tesisi kurdu. Tesiste, yıllık ortalama 500 bin ton hurda çelik, işlenerek vasıflı hale getirilecek ve savunma sanayi, otomotiv gibi stratejik sektörlere yarı mamul olarak verilecek. Hasçelik, kapasitesi yıllık 375 bin ton olan bu tesisle sektörde ‘yeşil çelik’ dönemini başlatmayı hedefliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’de imalat sanayinin vasıflı çelik ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan Hasçelik, 150 milyon euroluk yatırımla Bilecik’te yüzde 100 geri dönüşüm tesisi kurdu. Altı üretim tesisi ve sekiz çelik servis merkeziyle faaliyet gösteren Hasçelik, Osmaneli’deki yeni tesisinde yıllık ortalama 500 bin ton hurda çeliği vasıflı hale getirerek, stratejik sektörlere yarı mamul olarak verecek.
Yıllık kapasitesi 375 bin ton olan haddehane ile Hasçelik, Türkiye’nin vasıflı çelikte dışa bağımlılığını azaltmayı, yüksek katma değerli üretimle ihracatta rekabet gücünü artırmayı ve sanayiyi uluslararası alanda daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Bölge ekonomisine de katkı sunması beklenen tesiste 225 kişinin istihdam edildiği bildirildi. Türkiye’de yeşil çelik üretiminde yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirten Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, Bilecik’teki çelikhanede Türkiye’nin ‘en yeşil’ çeliğini üreteceklerini söyledi.
“Uzaya gidecek araçlarda da yer alacağız”
Fabrikanın üretim zincirine katkısını anlatan Faydasıçok, “Bu çelikhanemizde üretilen kütükler, Gebze’deki sıcak haddehanemizde haddeleniyor, tamamlama hatlarımızda yüzde 100 çatlak kontrolünden geçerek otomotiv, makine, savunma, enerji, raylı sistemler ve havacılık gibi stratejik sektörlere ham madde sağlıyor. İnanıyoruz ki, ileride ülkemizden uzaya gönderilecek araçlarda da Hasçelik’in çelikleri yer alacak” diye konuştu.
Bilecik’teki yeni tesisin, sanayiye sağladığı katma değerin yanında, bölgesel istihdama ve yerel ekonomiye de önemli katkılar sunacağını dile getiren Faydasıçok, şöyle devam etti: “Yeni çelikhane, yüzlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacak, bölge ekonomisini hareketlendirecek ve gençlerimize yeni kariyer imkânları sunacak. Bölgedeki nitelikli iş gücünü destekleyen ve gençlere yeni kariyer fırsatları sunan bu yatırımla, aynı zamanda yerel ekonomiye kalıcı bir dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin sanayi haritasına güçlü bir katkı sağlayarak Bilecik’i çelik üretiminde önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni çelikhanemizi yalnızca sektörel bir büyüme adımı olarak değil, aynı zamanda Bilecik’in sosyoekonomik gelişimine katkı sunacak stratejik bir hamle olarak değerlendiriyoruz.”
Yeni fabrikanın çevreci özellikleri ile üretim anlayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını dile getiren Faydasıçok, “Tamamen hurda metalden üretim yaparak çevresel ayak izimizi azaltacak, geri dönüşüm ekonomisine katkı sağlayarak Türkiye’deki vasıflı çelik üretiminde dönüşümün ilk adımı olacak. Bu çelikhane, Türkiye’nin en yeşil çeliğini üreten tesisi. Yatay hurda besleme, manyetik karıştırıcılı fırınlar, ters osmosla suyun geri kazanımı ve yağmur suları dahil tüm atık suların yeniden değerlendirilmesi sayesinde çevreci bir üretim gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da devreye girecek sınırda karbon vergisine bugünden hazırız” dedi.
13 kişiden bin kişiye uzanan yolculuk
Hasçelik’in kuruluş öyküsü ve başarı yolculuğunu da anlatan Adnan Naci Faydasıçok, “Hasçelik’in temelleri, 1968 yılında babamız Hasan Faydasıçok’un Konya’da ticarete başlamasıyla atıldı. Dürüstlüğü, çalışanın ve müşterinin hakkını gözetmeyi ve helal kazancı bize öğretti. Kardeşler olarak 1990’lı yıllarda aldığımız emaneti önce İstanbul’a, oradan da Konya’nın yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep depolarımızla sanayinin olduğu her yere taşıdık. Konya’da 13 kişilik bir ekiple başlayan Hasçelik, bugün 6 fabrikada üretim yapan, bini aşkın çalışanı olan büyük bir değer zincirine dönüştü” ifadelerini kullandı. Bugün üretiminin yüzde 15’ini ihraç eden Hasçelik, dolaylı olarak da yüzde 80 ihracata çalışıyor.
Tesis kendi elektriğini üretecek
Tamamen çevreci bir yapı ile kurulan tesiste kullanılacak elektrik için de GES yatırımı yapacaklarını duyuran Naci Faydasıçok, “Bunun için geçen hafta 22 milyon dolarlık yatırım imzasını attık. Bu yatırımı yılbaşında devreye almayı planlıyoruz” dedi. Hasçelik, karbon ayak izini azaltma konusunda yalnızca üretim süreçlerinde değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımları, atık su geri kazanımı ve İSG odaklı sosyal programlarla da bütünsel bir model uyguluyor. Faydasıçok, "Küresel iklim krizinin derinleştiği bir dönemde sanayinin dönüşümüne öncülük etmek zorundayız. Bu yatırım da bizim için yalnızca kapasite değil, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltan, enerji verimliliğini artıran ve dijitalleşmeye dayalı bir dönüşüm hamlesidir” dedi.
“Kriz dönemleri aynı zamanda fırsattır”
Mevcut ortamın yatırım için çok elverişli olmadığını ama Hasçelik olarak geleceğe yatırım yaptıklarını söyleyen Adnan Naci Faydasıçok, “Kriz dönemleri aynı zamanda fırsattır. Biz kriz sonrası doğacak fırsatlara odaklandık, geleceğimize güvendik. ‘Her fabrika bir kaledir’ inancıyla yatırımlarımızı ülkemize yapıyor, imalat sanayine destek oluyoruz” diye konuştu.
“SKDM’yi risk değil fırsat olarak görüyoruz”
Hasçelik’in Bilecik fabrikasının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Çelik üretiminde bu yıl itibarıyla Avrupa’da birinci, dünyada yedinci büyük üreticiyiz. Sektörümüz, yılın ilk dokuz ayında 12,5 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk beş sektörü arasındaki yerini pekiştirdi. Bugün, sıcak haddelenmiş vasıflı çeliklerden soğuk işlenmiş ve galvanizli saclara, yüzeyi işlenmiş ve kaplanmış parçalara uzanan, farklı sahalarda ihtiyaç duyulan özel çelik bileşenlerini yerli ve millî imkânlarla üretebilen bir Türk çelik sanayi var.
Çelik başta olmak üzere, metal sanayimizin tüm kollarının rekabetçiliğini ve verimliliğini artıracak adımları atmakta kararlıyız. Sektörümüzü doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek küresel trendleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle de en büyük ticaret ortağımız AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile birlikte demir-çelik, çimento gibi sera gazı salınımı yoğun sektörlerde oyunun kuralları adeta yeniden yazılıyor. Biz sektörlerimiz için bunu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” dedi.