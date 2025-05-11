Yum! Brands, Türkiye pazarına geri dönüyor! KFC ve Pizza Hut için yeni ortaklık belli oldu

Dünya çapında KFC ve Pizza Hut gibi markaların sahibi olan Yum! Brands, Türkiye’de dört aydır kapalı olan 537 şubesini yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başladı. Şirket, Ocak 2024’te franchise ortağı İş Gıda ile yollarını ayırmasının ardından Value Solution Partners ile yeni bir anlaşma yaptı. Ancak, yeniden açılış sürecinde alışveriş merkezleriyle yapılacak kira görüşmeleri belirleyici rol oynayacak.

Sözleşme tek taraflı olarak feshedilmişti

Yum! Brands, İş Gıda’nın belirlenen franchise standartlarını karşılayamadığını öne sürerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Bu karar, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesine ve 537 şubenin kapanmasına yol açtı. Türkiye genelinde yüzlerce şubenin kapanması sektörde yankı uyandırırken, Yum! Brands bölgedeki varlığını sürdürmek için yeni adımlar atmaya başladı.

Yeni ortak: Value Solution Partners

Türkiye pazarından çekilme yerine yatırımlarını sürdüreceğini açıklayan Yum! Brands, gayrimenkul ve yatırım yönetiminde uzmanlaşmış Value Solution Partners ile iş birliği yaptı. Yeni ortaklık kapsamında, kapalı şubelerin yeniden açılması ve kira sözleşmelerinin güncellenmesi planlanıyor. Ancak, bazı yatırımcıların borçların ödenmesi ve kira artışı talepleri süreci zora sokuyor.

Mağaza başına 150 bin TL’lik kira artışı talebi

Kapanan şubelerin büyük çoğunluğunun alışveriş merkezlerinde bulunması nedeniyle yatırımcılarla yapılan kira görüşmeleri sürecin en kritik aşaması olarak öne çıkıyor. İddialara göre, kapanışlar nedeniyle aylık 80 milyon TL kira kaybı yaşayan yatırımcılar, mağaza başına 150 bin TL’lik kira artışı talep ediyor. Yum! Brands ve Value Solution Partners ise uzlaşma sağlanamazsa alternatif lokasyonlara yönelmeyi değerlendiriyor.

Value Solution Partners hakkında

Value Solution Partners (VSP), İstanbul merkezli bir gayrimenkul ve yatırım yönetimi şirketidir. VSP, endüstriyel, ticari, perakende ve konut gayrimenkulleri alanında hizmet veriyor. Şirket, JLL ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında Türkiye’deki sermaye piyasaları, perakende kiralama ve lojistik yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. VSP’nin portföyünde Kentpark, Mark Antalya ve İst Marina gibi AVM’ler bulunuyor.