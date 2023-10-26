Zen Pırlanta 2030 yılında 1.000 mağazaya çıkacak

Mehtap HALICI

Pırlanta sektöründe her sene yüzde 50 büyümesini sürdüren Zen Pırlanta’nın global bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlantada dünyada ilk 3’e girmeyi hedeflediklerini söyledi. Bundan 18 yıl önce perakende işine girerek dede mesleği kuyumculuk işini İstanbul’da devam ettirdiklerini belirten Emil Güzeliş, “Biz o yıllarda 25 yıllık bir hedef koymuştuk.

Şu anda toplamda 400 mağazamız var. Bunların 50 tanesi yurtdışında yer alıyor. Yurtdışındaki mağazaların 45 tanesi Zen Pırlanta’ya, 5 tanesi ise Blue Diomand’a ait. Şu anda Türkiye’de 80 mağazası olan D Diamond markamızı da Türkiye’de biraz daha büyüttükten sonra yurtdışına açacağız. Amacımız 2030 yılında Türkiye’de ve dünyada 1000 mağazaya ulaşmak” dedi.

Güzeliş, Amerika, İngiltere, Bulgaristan, Almanya, Katar, Irak, Kıbrıs, Sırbistan gibi 20’ye yakın ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi. Elmas Kule’de 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yeni fabrikalarına taşındıklarını belirten Güzeliş, her ay yeni bin model çalıştıklarını ifade etti.

Parfüm işine de girdi

Pandemide herkesin evlere kapandığı dönemde ailece evde otururken parfüm üretimi yapmak yönünde bir iş fikrinin akıllarına geldiğini ifade eden Emil Güzeliş, dünyada büyük perakende markalarının parfüm üretimi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Pandemide ‘ne yapalım?’ diye düşündük. Dünyadaki büyük markaların hepsinin parfüm üretimleri var çünkü. ‘Biz de yapabiliriz!’ dedik.

O süreçte Fransız bir şirketle parfüm çalıştık. İlk parfümümüzü de yakın zamanda çıkarttık. Kadında 4, erkekte 4 olmak üzere toplamda 8 parfüm çeşidimiz var. Şimdi ise İsviçreli bir şirketle çalışıyoruz. Parfümlerimize ise yakut, zümrüt, safir gibi üretimlerimizde kullandığımız taşların adlarını yazdık. Gelecekte de parfüm isimlerini ametist, topaz gibi diğer taşlardan yapacağız.”

"Altın fiyatları çok oynak"

Özellikle Türkiye’de altın fiyatlarının çok oynak olduğunu belirten Emil Güzeliş, “Bizim ticaretimizde altının çok büyük bir rolü yok. Pırlanta fiyatları da stabil, altın kadar yukarı inip çıkmıyor. Fiyatların dengeli artmasında veya yavaş yavaş düşmesinde bir problem yok. Altın ve pırlantanın stabil gitmesi ticareti daha çok büyütür” diye konuştu.

"Bangkok’taki bilgileri Türkiye’ye taşıdık"

Taylan’ın başkenti Bangkok’ta 2002 yılında bir üretim merkezi açtıklarından da bahseden Emil Güzeliş, “Burayı 2008 yılında kapattık ama knowhow donanımı, tüm teknik bilgi ve detaylar, üretim bilgileri bizde kaldı. Biz de o bilgileri Türkiye’ye taşıdık. Orada dünya standartlarında üretim yapmayı da öğrendik. Oradan buraya eğitimciler getirdik. Burada kaliteyi yükselttik. Bizim kalitemizi yükseltmemizle birlikte Türkiye’deki pırlanta kalitesi de arttı, diğer üreticiler de kalitelerini artırmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.